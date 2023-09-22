Украинские беженцы массово покидают Польшу: их переманивают немцы, ежемесячно выдают крупные суммы

Сотни тысяч украинских беженцев покинули Польшу. При этом в первую очередь речь идет не о возвращении домой. Украинцы переезжают в Германию: туда, где им предлагают бесплатные курсы изучения языка, высокие ежемесячные пособия и доступ до рынка труда.

О том, почему украинцы уезжают из Польши, какие условия они получают за границей, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы уезжают из Германии в Польшу: речь идет о сотнях тысяч беженцев

С августа прошлого года количество украинцев, которые получили статут временной защиты в Германии, взлетело на 410 тыс. человек. В Румынию переехали 70 тыс. человек, а в Италию – 40 тыс. человек. Речь идет не о тех украинцах, которые выехали за границу за прошедший год. Это беженцы, которые мигрируют внутри ЕС. К примеру, из Польши уехало 350 тыс. человек, из Чехии – почти 50 тыс.

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Фактически происходит массовая миграция украинских беженцев из Польши в Германию. Украинцы узнают о более привлекательных условиях жизни в Германии от своих близких и знакомых. Именно по рекомендациям переехало 43% беженцев, говорится в данных исследования платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Что интересно, украинцев в первую очередь интересуют социальные выплаты, а не зарплаты. Так, 42% украинцев переехали в Германию из-за более высоких выплат и только 27% из-за более высоких зарплат. 99% украинских беженцев проходят курс интеграции – дети учатся в местных школах, взрослые ходят на бесплатные курсы изучения немецкого. Работу нашли только 31% беженцев.

В среднем беженцы в Германии после оплаты всех месячных затрат остаются с 494 евро. Эти деньги они могут откладывать. А почти каждый восьмой (13%) ежемесячно может откладывать более 1 тыс. евро. К примеру, семья беженцев, которая состоит из матери, двох детей от 5 до 18 лет, и взрослой женщины (бабушки) ежемесячно может получать выплату в размере 1700 евро.

Михалина Селевич, директор по международному развитию EWL Group, отмечает: такими темпами, если война продолжится, а миграционные тенденции сохранятся, уже в следующем году украицы будут самой большой группой иностранцев в Германии.

"Если война будет продолжаться, а нынешние миграционные тенденции сохранятся на таком же уровне, то уже в 2024 году граждане Украины могут стать самой большой группой иностранцев в Германии, характеризующейся высокой профессиональной активностью", – поясняет Селевич.

В каких условиях живут украинские беженцы и почему переехали

Каждый третий беженец выехал из Украины из-за "вреда психическому здоровью", каждый пятый (21%) – испугался обстрелов в соседних городах. 34% беженцев столкнулись с обстрелами своих населенных пунктов и 20% – бежали от оккупации, говорится в результатах исследования Лаборатории законодательных инициатив. Исследование проходило с декабря прошлого года по июль текущего, опросили 1322 беженца. На презентации результатов исследования также присутствовал и OBOZREVATEL.

Примерно каждый второй беженец переехал с детьми. Что интересно, 12% украинцев из общего числа беженцев выехали из страны спустя почти год войны, в 2023-м. Сплеск миграции произошел после того, как россияне разрушили Каховскую ГЭС, возникла масштабная катастрофа.

В целом украинцы быстро адаптируются к жизни за границей. 62,8% беженцев говорят, что им легче обеспечить достойный образ жизни в Украине. То есть те украинцы, которые потеряли свои дома, нажитое имущество, чаще всего работу, считают, что им легче обустроить свою жизнь за границей.

Большинство украинцев получают в ЕС помощь (68%). Условия адаптации также демонстрируют и данные о том, где проживают беженцы. Исследование показало, что 43,97% арендуют квартиру или дом, еще 13,04% арендуют квартиру. То есть более половины украинцев за границей имеют арендованное жилье. Около 9,7% живут у друзей и знакомих, 19,59% получили отдельное жилье от государство, которое их приняло. И только 8,56% живут в убежищах. Таким образом, 76,6% либо бесплатно получили для проживания, либо арендуют жилье за границей.

Вероятность возвращения беженцев домой посчитали по шкале. До окончания полномасштабной войны такая вероятность составляет 33 из 100 баллов, а после – 66 из 100. Однако на данный момент беженцы, отвечая на вопрос о возвращении домой, оперируют не полными данными, поясняет заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социсследований при НАН Украины Алексей Позняк.

Кто-то за период, пока длится война, найдет себе достойную работу по специальности, другие же рассчитывают, что будут постоянно получать выплаты.

"Много тех, кто получает социальную помощь, думают, что это будет продолжаться всегда, закончится война и будут получать помощь. Когда война закончится и помощь прекратится, они будут вести себя совсем по-другому. А те, кто говорят о возвращении, за время, пока продолжается война, могут найти достойную работу, ту работу, которая соответствует их статусу. И тогда вероятность их возвращения резко снизится", – поясняет ученый.

В целом возвращение украинцев зависит не только от того, какие условия создаст Украина. Есть еще один весомый фактор – сохранятся ли условия, выплаты, бесплатный доступ к медицине, образованию, социальным льготам для украинцев в ЕС после окончания войны. В Евросоюзе уже заявили, что статус временной защиты для украинских беженцев сохранят до 2025-го. Однако, если война закончится раньше, а украинские дипломаты смогут достучаться до европейских коллег, статус могут отменить и раньше указанного срока.