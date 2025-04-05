Украинцам уже пересчитали пенсии, но доплаты дадут задним числом: кому и как повысили

В Украине провели перерасчет пенсий с 1 апреля тем пенсионерам, которые продолжили работу и по состоянию на 1 марта получили 24 месяца дополнительного стажа. Перечисленные пенсии им заплатят с опозданием (но пересчет проведут задним числом с 1 апреля).

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Как сообщает ПФУ, проведен перерасчет пенсии лицам, которые продолжали работать, в соответствии с абзацем пятым частью четвертой статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пересчет пенсии производится лицам, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или прошло не менее двух лет после назначения (предварительного перерасчета) пенсии", - отметили в ПФУ.

Если на 1 марта 2025 года у вас было меньше 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет увеличена с учетом этого стажа и, при необходимости, новой заработной платы. Пенсионерам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года приобрели 24 месяца страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого назначена (предварительно перечислена) пенсия или, при условии целесообразности, в том числе из заработной платы, полученной, работая, после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

Если после назначения (предварительного перерасчета) пенсии на 1 марта 2025 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два календарных года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Перерасчет пенсии ежегодно осуществляется в автоматическом режиме, без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

При проведении перерасчета работающим пенсионерам страховой стаж и заработная плата учитывается по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В связи с введением с 1 января 2025 ежемесячной подачи отчетности, необходимой для перерасчета пенсии, повышенный размер пенсионной выплаты пенсионеры получат в апреле 2025 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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