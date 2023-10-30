Украинцам увеличили сумму выплат от ООН почти на 4 тыс. грн: сколько можно получить

В Украине с 1 октября размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был увеличен. Сумма была повышена с 2,2 тыс. грн до 3,6 тыс. грн в месяц для каждого члена семьи.

Об этом говорится в пояснении на сайте UNHCR Украина. Так, семьи зарегистрированы с 1 октября до конца 2023 года, получат пособие в размере 3,6 тыс. грн на человека на 3 месяца, то есть в целом – 10,8 тыс. грн.

Кроме того, каждый член семьи может рассчитывать на пособие по подготовке к зимнему периоду – 2 220 грн (6 660 грн за три месяца). Каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи от ООН, получит 17,4 тыс. грн.

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Семья, возглавляемая лицом пожилого возраста (55 лет и старше), зарегистрированными в программе до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду (2,2 тыс. грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца), уточнили в ООН.

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