В Украине некоторых пенсионеров могут оставить без выплат из-за работы: детали

В Украине некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Так, в отдельных случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается.

Речь идет о украинцах, вышедших на пенсию за выслугу лет. Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на вопросы одной из пенсионерок.

Так, если гражданин устроился на работу по своей специальности, позволяющей выйти на пенсию за выслугу лет, то на период работы выплаты прекращаются. Например, учитель вышел на пенсию за выслугу лет, он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться.

Видео дня

В случае если гражданин устраивается на работу по другой специальности, которая не дает права выйти на пенсию за выслугу лет, то он будет продолжать получать деньги.

"Я бывший учитель, получаю пенсию за выслугу лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?" – задала вопрос пенсионерка. В свою очередь в ПФУ ответили таким образом:

"В Вашем случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине аферисты распространяют фейк о якобы выплатах детям войны и их родителям. Деньги, как пишут жулики, должны прийти в период 6 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!