Украинцам увеличат пенсии уже через несколько дней: сколько начнут получать с марта

В марте в Украине проведут масштабную индексацию пенсий. В результате этого выплаты вырастут на 8% – в среднем на около 322 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила: по результатам индексации, средняя пенсия будет составлять 5717 грн.

Кроме того, подчеркнула министр, самые маленькие пенсии, которые получают граждане с небольшим трудовым или страховым стажем, увеличатся больше, чем обычные – в среднем на 364 грн. В целом минимальная пенсия после проведения индексации будет составлять 2 725 грн.

"Самая большая пенсия вырастет сразу почти на 3 000 грн. И это будет 23 610 грн", – отметила Жолнович.

Почему обещали индексацию на 13%, а получилось 8%

В то же время, она объяснила: размер индексации рассчитывают, исходя из соответствующей формулы. По ней, 50% прошлогодней инфляции добавляют к 50% роста средней зарплаты по Украине за последние 3 года.

Соответственно, когда в 2023 году индексация пенсий анонсировалась на уровне 13%, то исходилось из ожидаемого уровня инфляции в 13%. Однако он оказался ниже – 5,1%.

"Поэтому мы всегда делали оговорку, что окончательные показатели сможем получить только когда будет полностью закрыт финансовый год. И вот в феврале мы получили все окончательные рассчеты, которые показали, что наша экономика восстанавливалась намного лучше прогнозируемого – соответственно, формула дала нам меньший процент индексации", – рассказала Жолнович.

Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии

В то же время, некоторым украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Речь о тех, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее ни копейки.

Как объяснили аналитики "На пенсии", Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на счета, по которым не происходило никаких действий в течение 6 месяцев. Более того, отмечается, что то же происходит с выплатами через "Укрпочту" – если пенсионер полгода не приходит за пенсией, "дальнейшие начисления блокируются".

"Речь идет о сроке 6 месяцев. То есть если в течение этого времени на счете отсутствует движение средств, то пенсию перестают начислять, а сам счет блокируют. Даже если вы хотите накопить средства, лучше это делать на отдельном депозитном счете", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, прекращение начислений не означает, что у такого украинца отбирают пенсию. В таком случае:

пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда,

однако не перечисляется на карту человека.

Также остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно возобновить. Для этого нужно пройти физическую идентификацию:

связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія. Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили аналитики.

В целом же к блокированию счета государство прибегает, поскольку не понимает причину, по которой пенсионер не снимает начисляемые средства. Ведь наряду с тем, что таким образом он может просто копить деньги, существует вероятность того, что с ним что-то случилось, и в таком случае фактически встает вопрос о целесообразности проведения выплаты.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти. И чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", – объяснила ранее первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине некоторым пенсионерам уже повышали размер выплаты. Это затронуло тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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