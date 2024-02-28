Украинцам увеличат пенсии уже через несколько дней: сколько начнут получать с марта
В марте в Украине проведут масштабную индексацию пенсий. В результате этого выплаты вырастут на 8% – в среднем на около 322 грн.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила: по результатам индексации, средняя пенсия будет составлять 5717 грн.
Кроме того, подчеркнула министр, самые маленькие пенсии, которые получают граждане с небольшим трудовым или страховым стажем, увеличатся больше, чем обычные – в среднем на 364 грн. В целом минимальная пенсия после проведения индексации будет составлять 2 725 грн.
"Самая большая пенсия вырастет сразу почти на 3 000 грн. И это будет 23 610 грн", – отметила Жолнович.
Почему обещали индексацию на 13%, а получилось 8%
В то же время, она объяснила: размер индексации рассчитывают, исходя из соответствующей формулы. По ней, 50% прошлогодней инфляции добавляют к 50% роста средней зарплаты по Украине за последние 3 года.
Соответственно, когда в 2023 году индексация пенсий анонсировалась на уровне 13%, то исходилось из ожидаемого уровня инфляции в 13%. Однако он оказался ниже – 5,1%.
"Поэтому мы всегда делали оговорку, что окончательные показатели сможем получить только когда будет полностью закрыт финансовый год. И вот в феврале мы получили все окончательные рассчеты, которые показали, что наша экономика восстанавливалась намного лучше прогнозируемого – соответственно, формула дала нам меньший процент индексации", – рассказала Жолнович.
Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии
В то же время, некоторым украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Речь о тех, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее ни копейки.
Как объяснили аналитики "На пенсии", Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на счета, по которым не происходило никаких действий в течение 6 месяцев. Более того, отмечается, что то же происходит с выплатами через "Укрпочту" – если пенсионер полгода не приходит за пенсией, "дальнейшие начисления блокируются".
"Речь идет о сроке 6 месяцев. То есть если в течение этого времени на счете отсутствует движение средств, то пенсию перестают начислять, а сам счет блокируют. Даже если вы хотите накопить средства, лучше это делать на отдельном депозитном счете", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркивается, прекращение начислений не означает, что у такого украинца отбирают пенсию. В таком случае:
- пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда,
- однако не перечисляется на карту человека.
Также остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно возобновить. Для этого нужно пройти физическую идентификацию:
- связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;
- пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія. Підпис";
- отправить письмо в Пенсионный фонд.
"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили аналитики.
В целом же к блокированию счета государство прибегает, поскольку не понимает причину, по которой пенсионер не снимает начисляемые средства. Ведь наряду с тем, что таким образом он может просто копить деньги, существует вероятность того, что с ним что-то случилось, и в таком случае фактически встает вопрос о целесообразности проведения выплаты.
"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти. И чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", – объяснила ранее первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине некоторым пенсионерам уже повышали размер выплаты. Это затронуло тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.
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