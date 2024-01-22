Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии: кто в зоне риска

Некоторым украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Речь о тех, кто получает пенсию на карту, но при этом в течение долгого времени не снимает с нее ни копейки.

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Как объяснили аналитики "На пенсии", Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на счета, по которым не происходило никакх действий в течении 6 месяцев. Более того, отмечается, то же происходит с выплатами через "Укрпочту" – если пенсионер полгода не приходит по пенсию, "дальнейшие начисления блокируются".

"Речь идет о сроке 6 месяцев. То есть, если в течение этого времени на счете отсутствует движение средств, то пенсию перестают начислять, а сам счет блокируют. … Даже если вы хотите накопить средства, лучше это делать на отдельном депозитном счете", – говорится в сообщении.

Все законно

При этом подчеркивается: блокирование счета происходит согласно законодательству. Более того, норма не нова и существует уже много лет.

"На самом деле механизм работает уже давно, много лет. И это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий", – объяснила ранее первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.

Пенсию не отбирают

В то же время, подчеркивается, прекращение начислений не означает, что у такого украинца отбирают пенсию. В таком случае:

пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда,

однако не перечисляется на карту человека.

Выплаты можно возобновить

Также остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно восстановить. Для этого нужно пройти физическую идентификацию:

связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія. Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили аналитики.

Зачем блокировать пенсионерам счета

В целом же к блокированию счета государство прибегает, поскольку не понимает причину, по которой пенсионер не снимает начисляемые средства. Ведь наряду с тем, что таким образом он может просто копить деньги, существует вероятность того, что с ним что-то случилось, и в таком случае фактически встает вопрос о целесообразности проведения выплаты.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти. И чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", – объяснила Марчак.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же средняя пенсия в Украине составляет 5 385 грн – при этом каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 000 грн. В целом же самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 7 248 грн, самые низкие – в Тернопольской области, 4 070 грн.

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