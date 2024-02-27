Как собирать донаты, чтобы банк не блокировал счета: ПриватБанк объяснил алгоритм действий

В Украине довольно часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и из-за благотворительных сбор средств. Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки.

Об этом рассказала руководитель департамента международных переводов ПриватБанка Мария Страшко "Минфину". По ее словам, человек должен обратиться в банк (по телефону 3700, чат-онлайн или прийти в отделение) и предоставить подтверждение цели сбора.

Речь идет о подтверждающих документах, ссылках в социальных сетях или другом источнике информирования о сборе. После проверки банк позволит этому клиенту проводить сбор без ограничений.

"Мы осуществляем анализ полученных данных от клиента и отрабатываем каждое обращение с индивидуальным подходом, опираясь на требования действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности", добавила Страшко.

Отработка обращения клиента занимает от нескольких минут до 24 часов. В некоторых индивидуальных ситуациях отработка может занять больше времени, если нам необходима дополнительная информация от клиента.

При этом для проведения сборов средств статус волонтера не является обязательным для клиентов. Установление статуса "Волонтер" требует большего количества подтверждающих данных, подробный перечень которых клиент получает индивидуально после обработки обращения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка жалуются, что финучреждение блокирует счета по разным причинам. В частности, может приостановить банковские услуги клиентам, которым исполнилось 45 лет.

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