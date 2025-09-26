Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каких пунктах пропуска возможны ограничения

На украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины. Осложнения ожидаются на 2-х пунктах пропуска: "Шегини – Медика" и "Краковец-Корчева". Среди причин – тестирование польской стороной системы по проверке биометрических данных.

Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: еще одной причиной осложнения пересечения границы является выезд из Украины паломников-хасидов.

"Информация для граждан, которые в ближайшее время собираются пересечь украинско-польскую границу. Возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец-Корчева", – говорится в сообщении.

Что делать путешественникам

В то же время, отметили в Гостаможенной службе, для комфортного пересечения границы путешественники могут могут воспользоваться другими пунктами пропуска. В частности:

"Рава-Русская – Хребенное".

"Грушев – Будомеж".

"Угринов – Долгобычев".

"Нижанковичи – Мальховице".

Вместе с тем, актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Новые правила для перевозчиков

В то же время, с 10 сентября в Украине действуют новые правила использования системы пересечения границы еЧерга. Теперь водители и перевозчики должны вносить данные только один раз, но при этом они должны иметь актуальные паспорта и быть внесенными в ЕКИС, иначе выезд может быть заблокирован.

То есть была отменена необходимость подавать заявку в модуль "18-60", известный также как "Шлях". Теперь система еЧерга работает как единое окно: перевозчик или водитель вносит все данные только один раз при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Это позволяет избежать дублирования информации и экономит время водителей и операторов.

Также OBOZ.UA сообщал, что для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

