Украинцам упростили получение части кредитов: на что банки будут выдавать деньги
Нацбанк повысил доступность кредитов для домохозяйств для приобретения энергооборудование. Такое же решение принято и для малого и среднего бизнеса. Таким образом в Украине намерены усилить финансирование проектов восстановления украинской энергетики.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в рамках этого усиления потенциал банков по наращиванию кредитного портфеля возрастает в полтора раза.
"Новые положения будут способствовать развитию проектного кредитования. В том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: принятые решения являются частью общей Стратегии по децентрализации энергосистемы Украины. В рамках которой, предусматриваются:
- льготные кредиты на энергооборудование;
- упрощенное подключение новых установок;
- гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов;
- установка государством и общинами мини-ТЭЦ по всей стране.
Какими будут суммы кредитов
Ранее же Кабинет министров принял порядок предоставления финподдержки физлицам на покупку энергетического оборудования. Речь идет о тех, кто устанавливает генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. В документе указано, что:
- сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн;
- максимальная сумма кредита – 480 тыс. грн сроком на 5 лет.
Дома украинцев могут начать превращать в "энергокомпании"
Кроме того, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) на сумму до 1 млн грн. Это фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.
Также частичное возмещение предусмотрено и за средства, потраченные на:
- установку тепловых насосов (грунтовых, водяных, воздушных – для отопления и обеспечения горячего водоснабжения) – до 2 млн грн;
- проведение сертификации энергетической эффективности дома (перед подачей заявки на получение гранта на установление альтернативных источников энергии и после реализации проекта) – до 15 тыс. грн.
В грант входит частичная компенсация стоимости основного оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности. При этом:
- предоставляется он на безвозмездной и безвозвратной основе;
- грант будет покрывать 70% стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки и после реализации проекта;
- дополнительно установлены предельные суммы грантов на единицу мощности оборудования.
Как сообщал OBOZ.UA, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно среди тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!