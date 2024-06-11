Украинцам упростили получение части кредитов: на что банки будут выдавать деньги

Нацбанк повысил доступность кредитов для домохозяйств для приобретения энергооборудование. Такое же решение принято и для малого и среднего бизнеса. Таким образом в Украине намерены усилить финансирование проектов восстановления украинской энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в рамках этого усиления потенциал банков по наращиванию кредитного портфеля возрастает в полтора раза.

"Новые положения будут способствовать развитию проектного кредитования. В том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: принятые решения являются частью общей Стратегии по децентрализации энергосистемы Украины. В рамках которой, предусматриваются:

льготные кредиты на энергооборудование;

упрощенное подключение новых установок;

гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов;

установка государством и общинами мини-ТЭЦ по всей стране.

Какими будут суммы кредитов

Ранее же Кабинет министров принял порядок предоставления финподдержки физлицам на покупку энергетического оборудования. Речь идет о тех, кто устанавливает генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. В документе указано, что:

сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн;

максимальная сумма кредита – 480 тыс. грн сроком на 5 лет.

Дома украинцев могут начать превращать в "энергокомпании"

Кроме того, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) на сумму до 1 млн грн. Это фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

Также частичное возмещение предусмотрено и за средства, потраченные на:

установку тепловых насосов (грунтовых, водяных, воздушных – для отопления и обеспечения горячего водоснабжения) – до 2 млн грн;

проведение сертификации энергетической эффективности дома (перед подачей заявки на получение гранта на установление альтернативных источников энергии и после реализации проекта) – до 15 тыс. грн.

В грант входит частичная компенсация стоимости основного оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности. При этом:

предоставляется он на безвозмездной и безвозвратной основе;

грант будет покрывать 70% стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки и после реализации проекта;

дополнительно установлены предельные суммы грантов на единицу мощности оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно среди тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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