Дома украинцев могут начать превращать в "энергокомпании": кто будет принимать решение

В Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что частичное возмещение предусмотрено и за средства, потраченные на:

установку тепловых насосов (грунтовых, водяных, воздушных – для отопления и обеспечения горячего водоснабжения) – до 2 млн грн;

проведение сертификации энергетической эффективности дома (перед подачей заявки на получение гранта на установление альтернативных источников энергии и после реализации проекта) – до 15 тыс. грн.

Гетманцев объяснил: в грант входит частичная компенсация стоимости основного оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности. При этом:

предоставляется он на безвозмездной и безвозвратной основе;

грант будет покрывать 70% стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки и после реализации проекта;

дополнительно установлены предельные суммы грантов на единицу мощности оборудования.

Многоквартирные дома станут подобием энергокомпаний

В то же время Гетманцев призвал "ОСББ" и других потенциальных участников программы "очень внимательно взвесить все "за" и "против", провести тщательные тщательные расчеты" перед решением об установке какого-либо оборудования. Ведь после установления СЭС или и теплового насоса, дом де-факто превращается из обычного места жительства в очень сложную техническую систему – "частную "энергогенерирующую/энергораспределительную компанию и ТКЭ (теплокоммунэнерго. – Ред.)".

"Появление дополнительных возможностей будет сопровождаться дополнительной ответственностью за сохранение, рациональное и эффективное использование и обслуживание вашей новой собственности", – подчеркнул нардеп.

Тем не менее, признал он, установление альтернативных источников поставок энергии и тепла и снижение зависимости от централизованных систем может помочь украинцам стать более энергонезависимыми. Особенно в условиях постоянных обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу, вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – что позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

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