Украинцам готовят льготные кредиты на солнечные электростанции: Шмыгаль озвучил суммы

В Украине готовят программу льготных кредитов на покупку энергетического оборудования. Физические лица смогут получить выгодные кредиты до 480 тис. грн на установку альтернативных источников энергии – например солнечных электростанций (СЭС) и ветрогенерации (ВЭС).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров на заседании 7 июня уже принял порядок предоставления финподдержки физлицам.

Речь идет о тех, кто устанавливает генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. В документе указано, что:

сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн;

на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн; максимальная сумма кредита – 480 тыс. грн сроком на 5 лет.

В будущем программу могут расширить и на бизнес. Также правительство совместно с Верховной Радой ведет подготовку законопроекта об отмене пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей.

"Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", – уже отмечал Шмыгаль. По словам премьер-министра, правительство активно работает над децентрализацией энергосистемы.

Как сообщал OBOZ.UA, отключать свет украинцам будут еще в течение по крайней мере 2-3 лет. Причина – разрушения, причиненные Россией украинской энергосистеме. На полноценное восстановление которой уйдет по крайней мере, 5-7 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!