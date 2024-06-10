Замена генератора для живущих в квартирах: что такое EcoFlow, как пользоваться и сколько стоит

Возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Что такое EcoFlow, как им пользоваться и сколько стоит – читайте в материале OBOZ.UA.

Зарядная станция может работать много часов подряд

EcoFlow – зарядная станция, которая отличается своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Кроме генератора, EcoFlow часто сравнивают с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше, как и размер. Благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд и даже на днях (в зависимости от какой мощности ваша модель)

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и бережлив. Если генераторы вредят окружающей среде и ее нельзя устанавливать в помещениях, то из EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

Что нужно знать при использовании устройства?

Следует отметить, что способ подключения EcoFlow к сети с помощью кабеля с двумя "вилками" недопустим. Кроме того, правильно подключать все приборы напрямую к портативной станции. В случае недостаточного количества выходов 220В, лучше использовать удлинитель.

EcoFlow можно использовать в качестве бесперебойного источника питания, подключив станцию к сети, а все необходимые приборы к станции. Об этом рассказал руководитель сервисной службы Drone.ua Кирилл Шатов, видео доступное на YouTube-канале.

Сколько стоит EcoFlow

Стоимость же зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизированном магазине таке приборы стоят от 6 857 до 105 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Как выбрать EcoFlow

Для определения же, какая именно станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*час;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций – без указания мест, где их можно купить. При этом стоит помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – только несколько для примера. В конкретном случае калькулятор советует купить, в частности, EcoFlow DELTA Pro. В авторизированном магазине такой прибор стоит 105 999 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по ожиданиям, отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. Причина: разрушения, причиненные Россией украинской энергосистеме. На полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.

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