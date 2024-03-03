Украинцев будут увольнять с работы чаще, чем нанимать: какая ситуация на рынке труда

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 6% против 5%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 89%.

Работодатели не хотят платить украинцам высокие зарплаты

В то же время, по данным исследования крупного кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели – об этом заявил 41% участников опроса. При этом несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты их труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

Более того, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты, только 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, самая высокая конкуренция за рабочие места в Украине зафиксирована в сфере "строительство/облицовочные работы", где на 1 вакансию приходится в среднем 60 отзывов. Платить же таким специалистам готовы в среднем 26 858 грн.

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