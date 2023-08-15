Украинцам разрешили регистрировать квартиры в Дії: где доступна услуга и кому пригодится

Услуга по регистрации недвижимости на портале Дія заработала еще в двух областях – Харьковской и Полтавской. То есть в целом с 15 августа сервис доступен для 11 регионов.

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Кроме "новых" областей, это Закарпатская, Киевская, Днепропетровская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская и г. Луцк. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, услуга в первую очередь важна для украинцев, желающих получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Ведь воспользоваться программой єВідновлення можно, только если жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

Регистрация подтверждает, что человек является законным владельцем имущества, объяснил Федоров. "Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. Также после внесения сведений в электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать", – отметил министр.

Как зарегистрировать недвижимость на портале Дія

Условия оформления заявки такие:

недвижимость приобретена/оформлена для создания Госреестра вещных прав в 2013 году;

вы должны быть хотя бы одним из собственников имущества, на которое подается заявление;

при создании электронного заявления бумажная выдержка не выдается.

После авторизации на портале Дія нужно выбрать в верхнем меню пункт "Услуги". В нем понадобится раздел "Земля, строительство, недвижимость".

Далее потребуется пункт "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество". На следующей странице нужно нажать кнопку "Подать заявку".

Далее потребуется внести информацию и документы, а затем заверить заявление электронной подписью. Будут нужны:

квалифицированная электронная подпись;

документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года в формате PDF или JPEG.

После этого регистратор самостоятельно проделает всю работу и зарегистрирует имущество. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость в реестре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с августа программу єОселя (льготная ипотека с 7% годовых) ввели для всех. Ранее программой могли пользоваться только льготные категории населения. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составит от 6 тыс. до 17 тыс. грн.

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