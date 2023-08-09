Всем украинцам предлагают покупать квартиры по госпрограмме: ежемесячный платеж близок к стоимости аренды

В Украине с августа программу єОселя (льготная ипотека для всех под 7% годовых) ввели для всех. Ранее программой могли пользовать только льготные категории. При этом ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составит от 6 тыс. до 17 тыс. грн.

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Сколько придется платить в месяц?

Аналитики ЛУН подсчитали стоимость кредита на 20 лет со ставкой 7% за среднюю однокомнатную квартиру. В расчетах не указывается размер первого платежа. При этом, согласно их данным, в среднем за однокомнатную квартиру ежемесячно придется платить:

в Киеве – в среднем 16 тыс. грн в месяц;

во Львове – 17 тыс. грн;

в Днепре – 12 тыс. грн;

в Одессе – 10 тыс. грн;

в Ивано-Франковске – 6 тыс. грн.

Как подсчитало издание Минфин, 7% годовых означает, что через 20 лет по аннуитетному кредиту примерно половина выплаченных средств уйдет на погашение сложных процентов. Они подсчитали цену для среднестатистической двухкомнатной квартиры на вторичке (ежемесячный платеж):

Киев - 27 тыс. грн;

Львов - 23 тыс. грн;

Одесса - 17 тыс. грн.

Какую квартиру можно купить?

Ограничение по возрасту – дом не старше 3 лет. Для предыдущей группы было и остается ограничение в возрасте дома в 10 лет, а для расширенной программы этот срок сократили до 3. Это все жилье в новых домах с более высокой стоимостью квадратного метра по сравнению с домами, построенными с 2013-го. Добавьте к этому и более высокую стоимость свежего ремонта.

Ощутимая часть таких квартир продается без ремонта, что предполагает дополнительные инвестиции в ультрабюджетных вариантах от 20% стоимости квартиры, что существенно влияет на необходимые начальные средства.

Реальная процентная ставка включает в себя еще платежи по страхованию жилья (0,5%) и заемщика (еще 0,5%) и несколько банковских комиссий. Так, в ПриватБанке, согласно официальным данным, 7% уже превратится в 9,56% годовых в гривне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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