Украинцам раздали лишние 1500 грн и заставили возвращать деньги: Гетманцев заявил о серьезном сбое

В Украине из-за технического сбоя в системе части получателей социальной помощи повторно начислили по 1500 гривен, после чего эти средства были потрачены гражданами на повседневные нужды. Впоследствии Пенсионный фонд начал автоматически списывать ошибочно зачисленные суммы обратно, а в отдельных случаях также блокировались банковские карты получателей соцвыплат.

Видео дня

Об этом заявил председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, сама инициатива помощи является правильной и необходимой, однако ее реализация в очередной раз сопровождается серьезными техническими сбоями, последствия которых фактически переложили на самих граждан.

Люди, не подозревая, что эти средства были зачислены ошибочно, использовали их на повседневные нужды – продукты, лекарства, оплату коммунальных услуг и другие базовые расходы. Для многих из них эти деньги стали важной финансовой поддержкой в непростой период.

Впрочем, впоследствии оказалось, что Пенсионный фонд начал автоматически списывать эти суммы обратно. В некоторых случаях, по словам Гетманцева, это привело к блокированию банковских карт, через которые люди должны были получать другие социальные выплаты.

Одним из самых критических моментов в этой ситуации стало отсутствие надлежащего информирования. Как отметил Гетманцев, многих граждан никто не предупредил, что повторно зачисленные средства нельзя использовать, поскольку они могут быть признаны ошибочными и позже списаны.

Поэтому люди часто узнавали о проблеме только тогда, когда пытались воспользоваться карточкой или получить очередную социальную выплату. "Люди фактически не были должным образом проинформированы", – отметил Гетманцев, подчеркнув, что государство не должно перекладывать ответственность за собственные технические ошибки на граждан.

Ситуацию осложняет и то, что в отдельных случаях, по словам депутата, Пенсионный фонд списывал по 1500 гривен дважды. Людям объясняют, что чрезмерно списанные средства впоследствии вернут, однако сам факт таких ошибок вызывает серьезное возмущение.

Комментируя ситуацию, Гетманцев особо подчеркнул, что социальная помощь не должна превращаться в "экспериментальную площадку для недоработанных технических решений". По его словам, когда речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий населения, каждая гривна имеет значение, а любые технические решения должны проходить тщательное тестирование еще до запуска.

Отдельное возмущение вызывает отсутствие четкой официальной коммуникации со стороны Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. По мнению Гетманцева, подобные ситуации не должны повторяться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за разногласий между государственными и банковскими базами данных женщины после смены фамилии иногда не могут получить детские выплаты – деньги даже возвращаются в Пенсионный фонд из-за "несоответствия данных". Проблему предлагают убрать через Дія.Картку, которая должна привязать выплаты к цифровому профилю человека и полностью отсекать влияние старых банковских записей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!