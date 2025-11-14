Украинцам "раздадут" по 50 тыс. грн на детей: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде правительственный закон, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка в Украине до 50 тыс. грн, а также другие меры стимулирования рождаемости. Новая система выплат начнет действовать после Нового года.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект 4681-IX вернулся с подписью президента 14 ноября. В силу новый закон вступит с 1 января 2026 года, но выплаты будут распространяться и на детей, которые родились до этой даты, при условии если им не исполнился 1 год.

Какими будут новые выплаты на детей

50 000 грн – единовременное пособие при рождении ребенка;

Такую сумму будут получать все матери после родов. Для сравнения, сейчас выплата составляет 41 280 грн, из которых только 10 320 грн предоставляют сразу, а остальные в течение трех лет. После принятия нового закона единовременное пособие увеличат почти в пять раз.

7 000 грн ежемесячно – пособие по уходу за ребенком до 1 года;

Получать ее будут родители, опекуны или родственники, которые фактически ухаживают за ребенком. Для ребенка с инвалидностью выплата будет увеличена по коэффициенту 1,5 – то есть до 10 500 грн в месяц.

8 000 грн в месяц – помощь по уходу за ребенком от 1 до 3 лет;

Такая выплата предусмотрена для семей, в которых один или оба родителя вернулись к работе. Она реализуется в рамках программы еЯсла, целью которой является поддержать семьи, сочетающие воспитание детей с трудовой деятельностью.

7 000 грн – помощь беременным женщинам, которые не работают официально или не застрахованы в системе соцстраха (то есть не работают официально). Средства будут выплачивать за 70 дней до родов.

Также продолжает действовать помощь "Пакет малыша" или 7 500 грн денежной компенсации. Родители смогут выбирать – или получить набор вещей для новорожденного, или денежный эквивалент. Более того, заказать помощь можно будет уже с 36 недели беременности, а не только после родов, как сейчас.

Кроме того, в законопроекте прописана помощь по программе "Пакет школьника" – единовременная выплата 5 000 грн для учеников 1 класса.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 15 ноября украинцы начнут получать т.н. зимнюю тысячу, которую также прозвали "1000 Зеленского". По 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" будут выплачивать по заявкам от всех желающих старше 18 лет, а за детей деньги смогут получить родители или опекуны. Потратить выплату можно будет только на определенные товары и услуги.

