Украинцам "раздадут" до 3100 грн: кто получит деньги и какое условие
Украинцы из льготных категорий получат в 2026 году от 450 до 3100 гривен – выплата будет разовой и назначена ко Дню Независимости. Размер выплаты будет зависеть именно от категории, к которой принадлежит гражданин.
Соответствующее постановление 13 мая принял Кабмин. Денежные выплаты должны осуществить до 24 августа 2026 года – они предусмотрены для ветеранов войны, участников боевых действий, семей погибших защитников, людей с инвалидностью вследствие войны, а также жертв нацистских преследований и принудительных работ.
Лица с инвалидностью вследствие войны. Размер помощи зависит от группы инвалидности:
- I группа – 3100 грн;
- II группа – 2900 грн;
- III группа – 2700 грн.
Такие же выплаты предусмотрены для бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (до 14 лет на момент заключения), если они были признаны лицами с инвалидностью.
Участники боевых действий и пострадавшие от преследований – 1000 грн. Выплату получат:
- участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;
- дети, рожденные в местах принудительного содержания их родителей.
Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3100 грн.
Семьи погибших и умерших ветеранов и военных – 650 грн. Помощь предусмотрена для:
- членов семей погибших или умерших ветеранов войны;
- членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- жен или мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не женились во второй раз;
- жен или мужей умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз.
Другие категории пострадавших от войны и нацистских преследований получат по 450 грн. Выплаты предназначена для таких категорий украинцев:
- участники войны;
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- лица, которых насильно вывозили на принудительные работы;
- дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы против национал-социалистического режима в тылу врага.
Как получить пособие
В большинстве случаев выплата начисляется автоматически. Однако:
- пенсионерам средства поступают вместе с августовской пенсией;
- военнослужащим и трудоустроенным – через работодателя или воинскую часть по поданной заявке;
- если лицо не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь, нужно было подать заявление до 1 августа, однако документы еще принимают до 1 октября.
