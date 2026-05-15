Украинцам "раздадут" до 3100 грн: кто получит деньги и какое условие

Украинцы из льготных категорий получат в 2026 году от 450 до 3100 гривен – выплата будет разовой и назначена ко Дню Независимости. Размер выплаты будет зависеть именно от категории, к которой принадлежит гражданин.

Соответствующее постановление 13 мая принял Кабмин. Денежные выплаты должны осуществить до 24 августа 2026 года – они предусмотрены для ветеранов войны, участников боевых действий, семей погибших защитников, людей с инвалидностью вследствие войны, а также жертв нацистских преследований и принудительных работ.

Лица с инвалидностью вследствие войны. Размер помощи зависит от группы инвалидности:

I группа – 3100 грн;

II группа – 2900 грн;

III группа – 2700 грн.

Такие же выплаты предусмотрены для бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (до 14 лет на момент заключения), если они были признаны лицами с инвалидностью.

Участники боевых действий и пострадавшие от преследований – 1000 грн. Выплату получат:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;

дети, рожденные в местах принудительного содержания их родителей.

Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3100 грн.

Семьи погибших и умерших ветеранов и военных – 650 грн. Помощь предусмотрена для:

членов семей погибших или умерших ветеранов войны;

членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

жен или мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не женились во второй раз;

жен или мужей умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз.

Другие категории пострадавших от войны и нацистских преследований получат по 450 грн. Выплаты предназначена для таких категорий украинцев:

участники войны;

бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

лица, которых насильно вывозили на принудительные работы;

дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы против национал-социалистического режима в тылу врага.

Как получить пособие

В большинстве случаев выплата начисляется автоматически. Однако:

пенсионерам средства поступают вместе с августовской пенсией;

военнослужащим и трудоустроенным – через работодателя или воинскую часть по поданной заявке;

– через работодателя или воинскую часть по поданной заявке; если лицо не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь, нужно было подать заявление до 1 августа, однако документы еще принимают до 1 октября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле многим украинским пенсионерам и другим получателям соцвыплат начислили единоразовую помощь в размере 1500 гривен, но части получателей начисления перенесли на май. В частности это коснется "новых" получателей выплат и тех, кто в прошлом месяце вообще не получил выплаты от государства.

