Выплату украинцам 1500 грн перенесли: кто получит деньги до 25 мая

В апреле многим украинским пенсионерам и другим получателям соцвыплат начислили единовременное пособие в размере 1500 гривен, но части получателей начисления перенесли на май. В частности это коснется "новых" получателей выплат и тех, кто в прошлом месяце вообще не получил выплаты от государства.

Видео дня

Об этом сообщила начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака. Она заверила, что "задолженные" средства будут начислены до 25 числа текущего месяца.

Кому перенесли выплату

Выплату сдвинули на май для тех, кому:

пенсию или социальную помощь назначили незадолго до 1 апреля 2026 года (система могла не включить человека в списки на апрельскую выплату);

(система могла не включить человека в списки на апрельскую выплату); выплаты не успели начислить в апрельский период из-за технических или процедурных особенностей.

В таких случаях единовременное пособие будет доначислено в мае вместе с текущими выплатами – ориентировочно до 25 числа. Поэтому, даже если деньги не поступили в апреле, но вы подпадаете под критерии – волноваться не стоит.

Кто имеет право на 1500 грн

Пенсионеры по возрасту.

по возрасту. Люди с инвалидностью .

. Получатели пенсий в связи с потерей кормильца .

. Внутренне перемещенные лица .

. Малообеспеченные семьи.

семьи. Многодетные семьи.

семьи. Одинокие матери .

. Дети под опекой и другие социально уязвимые категории.

и другие социально уязвимые категории. Военнослужащие военнослужащие.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

аварии на ЧАЭС Семьи погибших защитников.

Но следует помнить, что выплата единовременная. То есть если человек имеет несколько оснований для получения помощи – двойного начисления не предусмотрено.

В то же время для большинства получателей действует ограничение по доходу – сумма пенсии или социальных выплат не должна превышать 25 950 грн в месяц, но для военных и ликвидаторов ЧАЭС это ограничение не применяется. Оформлять помощь отдельно не нужно – она начисляется автоматически.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы из некоторых слоев населения могут получить базовую помощь от государства. Суммы выплаты – индивидуальна для каждой семьи и зависит от количества ее членов и уровня их доходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!