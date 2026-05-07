Выплату украинцам 1500 грн перенесли: кто получит деньги до 25 мая

Станислав Кожемякин
Личные финансы
Иллюстрация - выплаты, деньги в Украине

В апреле многим украинским пенсионерам и другим получателям соцвыплат начислили единовременное пособие в размере 1500 гривен, но части получателей начисления перенесли на май. В частности это коснется "новых" получателей выплат и тех, кто в прошлом месяце вообще не получил выплаты от государства.

Об этом сообщила начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака. Она заверила, что "задолженные" средства будут начислены до 25 числа текущего месяца.

Кому перенесли выплату

Выплату сдвинули на май для тех, кому:

  • пенсию или социальную помощь назначили незадолго до 1 апреля 2026 года (система могла не включить человека в списки на апрельскую выплату);
  • выплаты не успели начислить в апрельский период из-за технических или процедурных особенностей.

В таких случаях единовременное пособие будет доначислено в мае вместе с текущими выплатами – ориентировочно до 25 числа. Поэтому, даже если деньги не поступили в апреле, но вы подпадаете под критерии – волноваться не стоит.

Кто имеет право на 1500 грн

  • Пенсионеры по возрасту.
  • Люди с инвалидностью.
  • Получатели пенсий в связи с потерей кормильца.
  • Внутренне перемещенные лица.
  • Малообеспеченные семьи.
  • Многодетные семьи.
  • Одинокие матери.
  • Дети под опекой и другие социально уязвимые категории.
  • Военнослужащие военнослужащие.
  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
  • Семьи погибших защитников.

Но следует помнить, что выплата единовременная. То есть если человек имеет несколько оснований для получения помощи – двойного начисления не предусмотрено.

В то же время для большинства получателей действует ограничение по доходу – сумма пенсии или социальных выплат не должна превышать 25 950 грн в месяц, но для военных и ликвидаторов ЧАЭС это ограничение не применяется. Оформлять помощь отдельно не нужно – она начисляется автоматически.

