Украинцам раздадут деньги на книги: Зеленский подписал закон

Президент Украины подписал закон, предусматривающий предоставление сертификатов на 908 грн для украинцев, которым исполнится 18 лет, на приобретение книг, которые поддержит молодежь и украинских издателей. Закон также устанавливает субсидии для аренды книжных магазинов, и на реализацию программы выделено 370 миллионов гривен из бюджета.

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Об этом рассказала заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. "Президент подписал закон №11251 за моего с коллегами авторства, который запускает механизм получения молодежью сертификатов на книги. Уже в этом году украинцы, которым начиная с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Действии" на сумму 908 грн на электроне/ бумажные/аудиальные/для лиц с нарушением зрения книги", – рассказала Евгения.

Одним из ключевых аспектов закона является то, что выделенные средства не только поддержат молодежь в приобретении книг, но и пойдут в поддержку украинских издателей. Ожидается, что благодаря этим средствам издательства смогут выпустить дополнительно от 1,5 до 2 миллионов экземпляров книг на украинском языке. Это существенно укрепит украинский книгоиздательский рынок и расширит доступ к качественной литературе.

Закон также предусматривает субсидии для возмещения аренды помещений магазинов. Это важный шаг для поддержки распространителей издательской продукции, что будет способствовать росту количества магазинов и улучшению их финансового положения. Закон устанавливает четкий порядок предоставления субсидий, включая список необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений (10 дней) и обнародование результатов (5 дней).

На реализацию этой программы из бюджета будет выделено 370 миллионов гривен. Важно отметить, что эти средства уже предусмотрены в бюджете и дополнительных расходов из государственной казны не будет.

Директор "Украинского института книги" Александра Коваль отметила, что после подписания закона остаются только формальные процедуры : постановление Кабинета Министров Украины, которое определяет порядок предоставления помощи, и внесение изменений в порядок использования средств Института. После этого 370 миллионов гривен, выделенных на эту программу, имеют шансы перейти на счета украинских издателей через карточки 18-летних граждан, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору.

Законопроект №11251 был зарегистрирован в парламенте 10 мая 2024 года. 22 мая народные депутаты приняли документ, а 17 июня он был подписан президентом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан. Максимальная сумма выплат составляет 3100 грн. Эти выплаты направлены на поддержку лиц с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

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