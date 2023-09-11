Украинцам рассказали, с какими продуктами и вещами не пустят в Польшу: за нарушение вернут в Украину

Украинцам, которые пересекают границу с Польшей, запрещено перевозить любые продукты. К примеру, если попытаться провести бутерброды, то при обнаружении польские пограничники могут отправить владельца продукта назад в Украину.

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Об этом сообщает Львовская таможенная служба на официальной странице в Facebook. "По информации польской стороны, гражданам, пересекающим украинско-польскую границу (в направлении – выезд из Украины) строго запрещается перевозить с собой продукты питания. В частности: бутерброды, овощи, фрукты, рыбу, мясные, молочные и хлебобулочные изделия и другие продукты", - отмечают в службе.

Из разрешенного исключительно: вода, консервы в металлических или стеклянных банках, 2 пачки сигарет, алкоголь в разрешенных нормах. "При выявлении нарушений такие граждане и их транспортные средства будут возвращены в Украину", - заявляют в ведомстве.

Украинцы, которые часто пересекают границу, отмечают: последнее время досмотр ужесточился, при этом продукты заставляют выкинуть. "Ехали знакомые – был очень суровый осмотр и выкунили все продукты, кроме консервированного варенья. Предупредили, что в следующий раз опция "выбросить на границе если поймают и ехать дальше" работать не будет, а будет отказ в пересечении границы", - пожаловался украинец.

Польша закрывает свои границы и для бизнеса

Польша и Венгрия угрожают единолично перекрыть свои границы для экспорта украинского зерна, если ЕС не примет решение продлить запрет после 17 сентября. Также против украинской агропродукции выступают Болгария, Словакия и Румыния. Фермеры в этих государствах недовольны, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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