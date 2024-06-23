Украинцам продавали фальшивые доллары: какие банкноты самые "опасные"

Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В целом же, на поддельные доллары выпало 97% общего количества всех изъятых поддельных купюр зарубежной валюты. Т.е., практически все обнаруженные подделки были именно долларами.

Где можно получить фальшивые доллары

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, фальшивомонетчики стали реже подделывать банкноты гривни. Однако полностью от этого не отказались.

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