Украинцам присвоят "пенсионные баллы": Шмыгаль раскрыл новый механизм расчета пенсий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл подробности механизма "пенсионных баллов", который будет введен во время индексации выплат в марте 2024 года. Так, количество баллов будет рассчитываться, исходя не из фактической суммы зарплаты, которую получал пенсионер, а из ее соответствия среднему окладу по Украине.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства 22 сентября. Он напомнил, что ежемесячно все трудоустроенные граждане Украины платят взносы в Пенсионный фонд.

Эти взносы и будут переведены в баллы. "Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней – 8 баллов", – объяснил глава Кабинета министров.

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Он также уведомил, что баллы каждый год будут учитываться в размере пенсии, исходя уже из актуальной средней зарплаты. "Так сделаем солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации", – уверен Шмыгаль.

Напомним, сейчас украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто стал пенсионеров уже давно. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты. А они существенно различаются в разные периоды.

К примеру, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй – в 2022-м, то их пенсии будут отличаться примерно в полтора раза. Так, "новый" пенсионер получит около 5,5-6 тыс. грн, а "старый" – лишь 3,6-3,7 тыс. грн. После индексации разница усугубится еще сильнее, т.к. повышение проводится в процентном соотношении к уже назначенной пенсии.

При этом, по словам Шмыгаля, также в Украине в 2024 году начнется пенсионная реформа. В результате, ожидается, что солидарная пенсия (из налогов работающих граждан) пенсия украинцев должна составить не менее 30% от его зарплаты, заявил Шмыгаль. А когда будет дополнительно запущена накопительная пенсионная система, суммарная пенсия должна будет составлять не меньше 50% от зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине с 1 января 2024 года заметно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

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