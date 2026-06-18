Украинцам предлагают купить водительское удостоверение, а потом крадут деньги: раскрыта мошенническая схема

В Украине набирает обороты новая схема кибермошенничества, ориентированная на будущих и действующих водителей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников сервисных центров МВД и предлагают гражданам "обойти" официальные процедуры.

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Об этом предупредили в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Там призывают не доверять таким предложениям – иначе можно остаться и без документа, и без денег.

Как работает схема

Мошенники не ждут, пока жертва найдет их сама – они применяют целевой мониторинг официальных страниц государственных органов в Facebook, Instagram и Telegram. Схема поиска и обмана состоит из нескольких этапов:

мошенники тщательно отслеживают комментарии под публикациями сервисных центров МВД, фиксируют вопросы пользователей об экзаменах или восстановлении документов, а также мониторят список новых подписчиков;

определив потенциальную жертву, злоумышленники пишут ей в личные сообщения ;

; гражданам предлагают купить водительское удостоверение без сдачи экзаменов, "решить вопрос" с восстановлением утраченных прав или оформить любые другие документы "быстро, без очередей и официально".

Главный трюк мошенников – заверения в том, что изготовленный документ будет абсолютно легальным и внесенным в государственные базы данных, а стоимость услуги "символическая".

Как не попасться на удочку

В Госспецсвязи подчеркивают, что любая попытка приобрести водительские документы в обход официальных экзаменов и процедур является стопроцентным мошенничеством. В результате человек гарантированно останется и без денег, и без документов. Поэтому, чтобы не попасться на уловку злоумышленников, необходимо четко помнить три правила:

представители и администраторы сервисных центров МВД ни при каких обстоятельствах не общаются с гражданами в личных сообщениях мессенджеров по поводу оказания услуг;

оплата всех государственных услуг и пошлин осуществляется исключительно на официальные расчетные счета через кассы банков или терминалы , а не на карточные счета физических лиц;

, а не на карточные счета физических лиц; не разглашайте свои персональные данные и ищите информацию только на проверенных ресурсах: все официальные сайты государственных учреждений Украины обязательно должны заканчиваться доменом gov.ua.

Украинцев предупреждают: любое "заманчивое предложение" в интернете, обещающее легкое получение государственных документов – представляет собой прямой риск и финансовую ловушку. Поэтому для этого следует пользоваться только официальными сервисами.

Также OBOZ.UA сообщал о другой волне опасного онлайн-мошенничества, которая распространяется по Украине. Киберпреступники научились искусно маскировать вредоносные рассылки под официальные сообщения от "Укрэнерго", чтобы заразить устройства пользователей вирусами и получить доступ к их конфиденциальным данным.

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