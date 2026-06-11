Украинцам массово рассылают "новые графики отключений света": почему письма нельзя открывать

По Украине распространяется новая волна опасного онлайн-мошенничества. Киберпреступники научились искусно маскировать вредоносные рассылки под официальные сообщения от "Укрэнерго", чтобы заразить устройства пользователей вирусами и получить доступ к их конфиденциальным данным.

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Об этом сообщили в пресс-службе НЭК. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют манипулятивные темы переписки, чтобы заставить граждан действовать опрометчиво.

Как работает схема

Мошенники рассылают электронные письма, в которых якобы от имени "Укрэнерго" сообщают о критически важных для каждого украинца вещах. Чаще всего используются темы, связанные с ограничениями потребления или расчетами, например: "График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня" или "Квитанция на оплату электроэнергии".

В тексте письма жертве предлагают выполнить стандартный алгоритм:

перейти по указанной ссылке ;

; скачать на устройство документ, который якобы размещен на официальном сайте энергокомпании.

На самом деле за этим файлом скрывается опасное вредоносное программное обеспечение. После запуска оно не открывает никаких документов, а вместо этого незаметно устанавливается в систему устройства. Это дает злоумышленникам возможность дистанционно контролировать ваш гаджет, использовать его для новых кибератак, а также похищать:

сохраненные пароли;

персональную информацию;

банковские реквизиты и данные карт.

Энергетики отмечают, что сейчас под ударом оказались преимущественно владельцы почтовых ящиков на доменах @i.ua, @ua.fm и @email.ua, хотя атака может распространиться и на другие сервисы. По данным кибербезопасности, эта враждебная кампания координируется с территории России.

Как защититься от кибератаки

В "Укрэнерго" напоминают, что компания в принципе никогда не рассылает частные сообщения с графиками отключений или счетами за свет. Чтобы не стать жертвой хакеров, придерживайтесь четких правил:

не открывайте ссылки в таких письмах и не загружайте никаких вложений, даже если отправителем указан официальный адрес компании (мошенники часто используют подмену отображения адреса, например, [email protected]);

в таких письмах и не загружайте никаких вложений, даже если отправителем указан официальный адрес компании (мошенники часто используют подмену отображения адреса, например, [email protected]); если подобное письмо поступило, сразу удаляйте его из своего ящика ;

; в случае случайного открытия или загрузки файла — немедленно запустите глубокую проверку системы обновленным антивирусом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы такой могут получать письма "от Национального антикоррупционного бюро Украины", в которых говорится о вызове к детективу в связи с уголовным делом. Несмотря на реальный адрес нацбюро, указанный в письме, открывать любые вложения или переходить по электронным адресам нельзя – это могут быть фишинговые сообщения от мошенников.

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