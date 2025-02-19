Украинцам предлагают до 90 тыс. грн зарплаты и бронирование: кого ищут на высокооплачиваемую работу

В Украине водителям-дальнобойщикам предлагают зарплату от 70 000 до 90 000 гривен в месяц, а также возможность получить бронирование от мобилизации. Спрос на таких специалистов растет, и на рынке уже открыты сотни вакансий с привлекательными условиями.

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Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов для поиска работы. В условиях текущей ситуации в Украине профессия водителя-дальнобойщика приобретает особое значение.

В 2025 году в Украине профессия водителя-дальнобойщика остается востребованной и хорошо оплачиваемой. Средняя заработная плата таких специалистов составляет около 55 000 гривен в месяц в зависимости от региона и специфики работы.

Размер оплаты труда водителей-дальнобойщиков варьируется в зависимости от опыта, категории транспортного средства и направления перевозок. Например, компания во Львове предлагает зарплату от 60 000 до 95 000 гривен для водителей категории "Е", осуществляющих международные перевозки. Другие работодатели, такие как Прайм Тракс в Вишневом, предлагают оплату в пределах 50 000 - 60 000 гривен для водителей категории "CE" на внутренних маршрутах.

Некоторые компании предоставляют дополнительные бонусы и компенсации. Например, одна из компаний в Киеве предлагает суточные в размере 450 гривен в сутки и дополнительную оплату за километраж – 3,5 гривны за километр. За работу в Киеве и области предусмотрена дополнительная оплата в размере 700 гривен за рейс.

В связи с военным положением в Украине, вопрос бронирования водителей-дальнобойщиков от мобилизации приобрел особую актуальность. В 2024 году была подана петиция Президенту Украины с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Это обусловлено важностью обеспечения бесперебойной логистики и экономической стабильности страны.

Некоторые работодатели уже сейчас дают официальное трудоустройство с возможностью бронирования от мобилизации. К примеру, в Полтаве доступна вакансия водителя грузового автомобиля с зарплатой от 35 000 до 50 000 гривен в месяц и предоставлением бронирования. Подобные предложения говорят о стремлении компаний обеспечить стабильность своих работников в сложный период. Основные обязанности водителя-дальнобойщика включают:

управление грузовым транспортным средством на длинных дистанциях;

обеспечение безопасной транспортировки груза;

соблюдение графика доставки и маршрутов;

ведение необходимой документации и отчетности;

контроль технического состояния транспортного средства и проведение мелкого ремонта при необходимости.

По состоянию на февраль 2025 года на рынке труда Украины доступно более 860 вакансий для водителей-дальнобойщиков. Это свидетельствует о высоком спросе на таких специалистов, особенно в условиях растущих логистических потребностей страны. Регионы с большим количеством предложений включают Киев, Львов, Днепр и Одессу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно востребована профессия учителя английского – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить более 40 000 грн.

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