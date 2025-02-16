Учителям в Украине готовы платить 40 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

В Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.

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Так, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Компания – организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн преподавателю. Среди требований:

уровень владения английским не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

Центр английского языка ищет преподавателя на зарплату от 20 000 до 40 000 грн. К кандидату выдвигают ряд требований, среди которых:

высшее образование по специальности "Преподаватель английского языка" – или эквивалентное;

опыт преподавания английского языка не менее 2-х лет;

свободное владение английским языком на уровне не ниже С1.

Кому в Украине платят больше всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов, в январе 2025 года самые высокие зарплаты в Украине (без учета руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности) получали медиабайеры (специалисты по запуску рекламных кампаний, ведению кампаний и привлечению трафика из разных источников) – в среднем, 67 500 грн. Также высокие зарплаты были зафиксированы у:

водителей-международников – 55 000 грн;

эндодонтистов (специалист в сфере стоматологии) – 51 900 грн.

В то же время, в ряде профессиональных сфер произошло увеличение зарплат. Это:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн;

красота, фитнес, спорт – на 4%, до средних 25 000 грн;

страхование – на 4%, до средних 26 000 грн;

строительство, архитектура – на 4%, до средних 28 500 грн;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – на 3%, до средних 22 100 грн.

Как объяснили аналитики, увеличение зарплат в этих областях является результатом ряда факторов. В частности:

растущего спроса на специалистов;

расширением бизнесов;

постепенным восстановлением экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский рынок труда в 2025 году больше всего нуждается в продавцах, водителях и рабочих специалистах. Из-за дефицита кадров работодатели готовы предлагать лучшие условия, но конкуренция за работников растет, и ситуация будет оставаться сложной.

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