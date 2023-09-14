Зеленский анонсировал индексацию пенсий: в Кабмине ничего не гарантируют

В Украине в 2024 году, вероятно, все же планируют провести ежегодную индексацию пенсий. По крайней мере, такой вариант анонсировал президент Владимир Зеленский. И все же окончательное решение еще не принято – остается вероятность, что Кабмин воспользуется правом не повышать пенсии во время военного положения.

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Так, по словам Зеленского, индексация пройдет в предусмотренные законом сроки. "Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", – сказал Зеленский.

Тем не менее, как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ", в 2024-м Минсоц планирует "сохранить размер пенсии". "Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – заявила министр.

При этом гарантий, что в 2024-м произойдет индексация пенсий, по словам министра, нет. "Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила министр.

Минимальную пенсию повысят

Повышение минимальной пенсии, которое не входит в общую индексацию, все же планируется. Об этом свидетельствуют данные проекта госбюджета на 2024 год. Так, минимальная пенсия увеличится:

в 2024-м с 2093 до 2361 грн;

в 2025-м – до 2573 грн;

в 2026-м – до 2774 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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