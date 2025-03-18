Украинцам посоветовали тщательно проверять документы на кредиты: сумма долга может вырасти в разы

Украинцам следует тщательно проверять информацию из интернета с предложениями легкого заработка либо выгодной покупки – ведь это могут быть мошеннические уловки. А кроме того, подробно изучать условия финансовых соглашений, особенно кредитных договоров – чтобы не попасть в долговую яму, оформляя, к примеру, кредит, когда сумма долга может вырасти в разы.

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Об этом рассказали в образовательном проекте Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФО) по финансовой грамотности "Финкульт". Там отметили для того, чтобы уберечь себя от финансовых ловушек, следует развивать финансовую грамотность – особенно, "чтобы избегать рисковых решений".

В целом же, отмечается, есть несколько способов не стать жертвой аферистов или нечестных кредиторов. В частности, следует:

Всегда проверять информацию, особенно если обещают быструю и легкую прибыль.

Прежде всего, подчеркнули специалисты, это касается предложений вложить деньги в какое-то дело – и через короткое время начать получать высокие проценты от вклада. Обычно, отмечается, это является признаком финансовой пирамиды – т.е., деньги попросту воруют.

Использовать наложенный платеж или платить через официальные услуги с гарантиями возврата средств.

Это нужно для случаев "горящих" предложений купить лимитированную дорогую вещь по очень низкой цене. Обычно, отмечается, после перевода денег контакт с продавцом исчезает, "а страница магазина – удаляется".

Детально изучать условия финансовых соглашений, особенно кредитных договоров.

Прежде всего, это нужно делать при оформлении кредитов – особенно, быстрых. Ведь в них закладываются скрытые комиссии, из-за которых долг может вырасти в разы.

Кроме того, отмечается, следует проверять информацию об онлайн-магазинах перед тем, как совершить покупку. А также:

использовать только безопасные методы оплаты и проверяете надежность сайта перед транзакцией;

иметь четкий план погашения долгов (если они у вас есть).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в начале 2025 года активизировались мошенники, которые присылают украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Дія. В письмах аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле крадут данные карт и обчищают счета жертв.

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