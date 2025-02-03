Украинцы получают письма "от Дії", а потом теряют деньги с банковских карт: что происходит

В Украине активизировались мошенники, которые присылают украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Дія. В письме аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле крадут данные карт и обчищают счета жертв.

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Об этом предупредили в Государственной налоговой службе (ГНС), а также Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. "Мошенники посылают украинцам фейковые электронные письма якобы от портала Дія с предложением получить ежегодное налоговое возмещение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких письмах получателям предлагают перейти по ссылке на сайт, который визуально похож на портал Дія. Если жертва это сделает, далее от нее потребуют ввести личные данные:

номер мобильного телефона;

ФИО;

реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

"Ни в коем случае не переходите по ссылкам в таких письмах и не вводите свои личные данные. Они могут быть использованы для авторизации в вашем банковском аккаунте для дальнейшего вывода средств", – предупредили украинцев.

Кроме того, данные могут использовать, чтобы не просто "обчистить" карту, но и по сути "украсть" ее, привязав банковский аккаунт к новому устройству. По данным ГНС, письма активно распространяются в течение последних дней, т.е. с конца января 2024 года.

Налоговое возмещение: как это работает на самом деле

В Украине каждый год 31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за предыдущий год (например, в 2024-м году за 2023-й и так далее). Такая "скидка" (по сути возвращение определенной суммы из бюджета) предоставляется в том случае, если налогоплательщик потратил деньги на определенные категории расходов.

При этом, чтобы воспользоваться налоговой скидкой обязательно нужно подать декларацию о доходах за прошлый год. Это можно сделать в электронном кабинете налогоплательщика (нужно иметь электронную подпись или BankID). Декларацию нужно создать вместе с приложением Ф3 (в котором и производится расчет суммы налоговой скидки).

Например, если в 2023 году налогоплательщик заплатил за свое обучение в университете на контракте 20 тыс. грн, то в 2024-м он мог претендовать на налоговую скидку и получить НДФЛ (налог на доходы физлица), уплаченное из этой суммы. То есть государство может вернуть такому плательщику 18% от 20 тыс. грн или 3600 грн.

Это же касается и расходов на обучение детей налогоплательщика – не только в высших учебных заведениях, но и, например, в частных детских садах. Государство может вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов в виде налоговой скидки.

Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе (пункт 3 статьи 166). Некоторые из этих расходов имеют определенные особенности применения. В общих чертах этот список выглядит так:

расходы на платежи по ипотеке;

часть пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но в размере, не превышающем 4% общего годового дохода налогоплательщика;

расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства (родители, супруг, дети, в том числе и усыновленные). В частности, затраты на обучение в дошкольных, школьных, внешкольных, учебных заведениях, в учреждениях профессионально-технического и высшего образования;

расходы на отдельный перечень медицинских услуг;

расходы на взносы за страхование жизни или в негосударственные пенсионные фонды;

расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление детей (в частности, на уплату государственной пошлины);

расходы на установку газового оборудования на автомобиль;

расходы на аренду жилья внутренне перемещенными лицами;

расходы на покупку акций резидентов "Дія.Сити".

Скидка предоставляется только за предыдущий налоговый период. То есть до конца 2025 года можно получить возмещение от государства за расходы, произведенные за 2024 год. В случае если лицо не воспользуется правом на налоговую скидку за 2024-й год, то в 2026-м это право "сгорает". Тогда человек сможет подаваться только на налоговую скидку по расходам, осуществленным уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили новую форму налогового расчета с НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос), которая объединяет представление этих налогов в одном отчете и предусматривает его ежемесячное представление. Отчетность за IV квартал 2024 года подается по старой форме, а за январь 2025-го – по новой.

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