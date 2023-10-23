Украинцам подсовывают фальшивые гривни: где можно получить опасные купюры

Несмотря на то, что во время полномасштабной войны фальшивомонетчики значительно снизили активность, окончательно наполнять рынок поддельными гривнями они не прекратили. Впрочем, банковской системе такие деньги не угрожали, ведь чаще всего их могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов – соответственно, украинцы могли получить такие купюры на сдачу. Самой "популярной" же является подделка банкнот в 200 грн и 500 грн.

Так, рассказали в НБУ, самыми опасными являются банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года). В частности:

подделок банкнот в 500 грн зафиксировано 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы;

200 грн – 45% и 26% соответственно;

100 грн – 8 и 2%.

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Подделки давали на сдачу?

В свою очередь, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков отметил: обнаруженные в Украине перед полномасштабной войной фальшивые гривни представляли определенную угрозу торговым заведениям. Причина:

мошенники достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту;

следовательно, такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов.

"Выявленные в Украине перед войной подделки не угрожали банковской системе. Определенная угроза была для торговых заведений, потому что на этих банкнотах достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту, а значит, их могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов. Поступали такие подделки преимущественно из торговых заведений", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, распознать фальшивые гривни можно несколькими способами. В частности, на ощупь.

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