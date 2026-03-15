Украинцам "подсовывали" фальшивые доллары: какие купюры самые опасные

В Украине разоблачили группу злоумышленников, продававших украинцам поддельные купюры в 100 долларов. По данным следствия, действовали дельцы в столичном регионе.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: фальшивомонетчики реализовывали подделки за полцены – т.е., по 50 долларов.

"По результатам экспертного исследования установлено, что банкноты, которые они реализовывали, не соответствовали официальным денежным знакам США по качеству печати и элементам защиты. В то же время, визуально отличить подделку от оригинала сложно даже с использованием детектора банкнот", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники пребывают под домашним арестом. Им сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 199 УК Украины – изготовление, хранение и сбыт поддельной иностранной валюты). Среди прочего, им грозит тюремное заключение на срок 5-10 лет. Обвинительный акт направлен в суд.

Как не стать жертвой мошенников и не получить фальшивые доллары

В свою очередь, в НБУ ранее призвали украинцев никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Ведь в таких случаях есть высокий риск получить фальшивку.

"Для этого следует обращаться исключительно к лицензируемым Национальным банком пунктам обмена валюты банков. Или к небанковским финансовым учреждениям", – отметили там.

При этом в регуляторе подчеркнули: в том, чтобы не получить подделку, должны быть заинтересованы сами люди. Ведь "подделки не представляют угрозы для банков и финансовых учреждений".

"Все изъятые из оборота подделки иностранной валюты гарантированно отсортируются как сомнительные с помощью правильно настроенных счетчиков и сортировщиков банкнот... Они рассчитаны прежде всего на невнимательность и недостаточность знаний граждан", – объяснили в Нацбанке.

