Украинцам поднимают пенсии после дня рождения: кто получает доплаты

В Украине действует система возрастных доплат к пенсиям. Надбавки начисляются с дня рождения пенсионера, а не с начала месяца, и имеют определенные условия получения.

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Максимальная прибавка составляет 570 грн в месяц. OBOZ.UA объяснил, какую помощь могут рассчитывать пенсионеры.

Кто получает доплаты и как они рассчитываются

Право на возрастную доплату имеют пенсионеры, достигшие 70 лет и старше .

. Начисление начинается с даты дня рождения , поэтому в первый месяц сумма будет пропорциональна количеству дней, прошедших с этой даты.

, поэтому в первый месяц сумма будет пропорциональна количеству дней, прошедших с этой даты. Доплата положена только тем пенсионерам, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн .

. Назначается только одна возрастная доплата – новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога.

– новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога. Доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.

Размеры доплат по возрастным категориям увеличивается каждые пять лет

С 70 до 75 лет – 300 грн;

с 75 до 80 лет – 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Выплата украинцам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года – им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное.

Самые высокие пенсии (по закону – "пожизненное денежное содержание") получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Детали

Пенсии по возрасту получают 7 490 320 человек, средняя выплата составляет 6085,74 грн.

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя – 5364,98 грн.

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя – 6493,20 грн.

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя – 12 315,12 грн.

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя – 2826,49 грн.

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя – 108 321,63 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

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