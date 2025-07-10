Украинцам платят 100 тыс. грн за сбивание дронов без мобилизации: как получить такую работу

В Украине запустили экспериментальный проект, в рамках которого в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) создадут группы противовоздушной обороны (ГПО) для защиты неба от вражеских БПЛА. Зарплата участников ГПО – до 100 тыс. грн.

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Как сообщили в Министерстве обороны, 11 июня правительство уже одобрило соответствующее постановление. Желающим записаться в такую группу стоит обращаться к:

командиру ДФТГ по месту жительства;

если ДФТГ отсутствует – в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Кто может присоединиться?

На такую работу набирают совершеннолетних (то есть от 18 лет и старше) граждан, которые не подлежат мобилизации (по возрасту, состоянию здоровья, имеют бронь или по другим обстоятельствам). Какие другие условия:

проживание на территории общины , где действует добровольческое формирование;

, где действует добровольческое формирование; пройти медицинскую, профессиональную и психологическую проверку ;

; заключить контракт добровольца территориальной обороны.

Кандидатам на должность операторов БПЛА надо иметь сертификат внешнего пилота (но обучение можно пройти и после подписания контракта, если это произошло в течение первых 45 дней с момента запуска проекта, поскольку в настоящее время это условие не будет действовать). Также надо соответствовать установленным квалификационным требованиям и иметь все документы, подтверждающие право на выполнение функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих самолетов.

Обязательное условие для присоединения к ГПО – заключение контракта добровольца ДФТГ сроком на 3 года. В контракте участников ГПО прописывается запрет направления их для выполнения боевых или иных задач, кроме осуществления мероприятий по противовоздушной обороне.

Как заключить контракт?

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ включает несколько шагов. А именно:

Подача заявления на имя командира добровольческого формирования с указанными личными данными (в частности о месте жительства, образовании, работе, военно-учетной специальности) и обоснованием желания присоединиться к ДФТГ. Проверка и отбор: медицинский, профессиональный и психологический отбор. Заключение контракта. Принятие присяги добровольца территориальной обороны. Получение удостоверения члена добровольческого формирования (выдается в течение 30 дней после принятия присяги).

Какие документы нужны?

Заключить контракт добровольца ДФТГ можно, предоставив пакет необходимых документов. Он состоит из:

заявления о членстве в добровольческом формировании;

о членстве в добровольческом формировании; копии паспорта гражданина Украины;

гражданина Украины; копии военно-учетного документа (для женщин – при наличии);

(для женщин – при наличии); копии ИНН ;

; документов, подтверждающих основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (если присоединяется лицо, которое не подлежит мобилизации).

На участников ГПО распространяются гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины – то есть работодатель не может их уволить в связи с военной службой. Им предлагают дополнительную плату в размере до 100 тыс. гривен в месяц – деньги они будут получать пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне (из расчета количества дней дежурства).

Как уже сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине значительно возросло количество откликов на вакансии с возможностью бронирования от мобилизации в ряды войска. Среди самых популярных профессий – рабочие специальности, в частности грузчики и работники производства, но есть и вакансии для кандидатов без какого-либо опыта.

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