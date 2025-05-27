Украинцам планируют увеличить штрафы за превышение скорости: как вырастут и когда

В Украине могут существенно вырасти штрафы за превышение скорости, а "нештрафованный порог" уменьшится с 20 до 10 км/ч. Наименьшее превышение будет караться штрафом в 340 гривен, а наибольшее – в 3400 гривен.

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Об этом говорится в законопроекте №13314, который 26 мая зарегистрировали в Верховной Раде. Инициатива, предложенная народным депутатом Владимиром Крейденко ("Слуга народа"), имеет целью повысить уровень безопасности на дорогах, уменьшить смертность и травматизм и гармонизировать украинское законодательство со стандартами Европейского Союза.

Одним из ключевых изменений является отмена так называемого "нештрафованного порога" в +20 км/ч. На сегодня водители могут превышать установленную скорость на 20 км/ч без каких-либо последствий. В новом законопроекте предлагается снизить этот порог до +10 км/ч . Соответственно, если закон вступит в силу, превышение на 11 км/ч уже будет караться штрафом.

Другим существенным изменением является введение четкой градации штрафов, которая позволит в зависимости от степени превышения скорости определять уровень ответственности. Законопроект предусматривает шесть уровней нарушений. Если водитель превысил скорость на 10-20 км/ч, ему придется заплатить 340 гривен. За превышение на 21-30 км/ч штраф составит уже 680 гривен. Превышение на 31-40 км/ч обойдется в 1360 гривен, а на 41-60 км/ч – в 1700 гривен. Если водитель превысит скорость на 61-80 км/ч, он заплатит 2720 гривен, а в случае превышения более чем на 80 км/ч – 3400 гривен.

Авторы законопроекта отмечают, что цель нововведений – не наказание ради наказания, а повышение осведомленности водителей о последствиях превышения скорости. По словам Крейденко, безопасная скорость - это не только о правилах, а о сохранении человеческих жизней. Чем больше превышение, тем выше угроза для жизни пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, особенно в условиях украинских дорог.

В пояснительной записке к законопроекту также подчеркивается, что действующие штрафы являются слишком низкими, а сам подход к ответственности – устаревшим. В Европе нет понятия "безнаказанного превышения", и Украина должна постепенно отказываться от таких практик.

Законопроект должен стать первым шагом к комплексной реформе правил дорожного движения в стране. Сейчас документ ожидает рассмотрения в профильном парламентском комитете, после чего он должен пройти два чтения в сессионном зале, получить поддержку народных депутатов, быть подписанным председателем Верховной Рады и президентом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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