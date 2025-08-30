Украинцам пересчитают пенсии: кому в следующем году увеличат на 2,3 тыс. грн

В Украине в 2026-м из-за изменения прогноза по продолжительности войны в бюджете изменили показатели социальных стандартов. Минимальная пенсия с 2025-го до 2026-го вырастет с 2361 до 2595 грн. В то же время максимальная выплата вырастет до 2340 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. На наибольшее повышение могут рассчитывать те украинцы, которые и сейчас получают максимальные выплаты. Отметим, действующий закон ограничивает максимальную пенсию размером 10 прожиточных минимумов.

В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 7091,8 грн. Это не просто больше минимальной пенсии в несколько раз, это больше, чем средняя пенсия в Украине. И это кризисная ситуация. Абсолютное большинство украинских пенсионеров находятся за чертой бедности.

Украинцы же по состоянию на июнь 2025-го в среднем получают пенсию в размере 6,1 тыс. грн (речь идет только о пенсиях по возрасту).

Здесь также стоит добавить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не означает, что столько получает большинство.

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи. Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Что интересно, еще пять лет назад, в июне 2020-го, в Украине средняя пенсия составляла 3,4 тыс. грн, тогда как пенсия за выслугу лет была на уровне 4,6 тыс. грн. То есть пять лет назад средняя пенсия за выслугу лет была всего в 1,35 раза выше средней пенсии по общему закону.

Сейчас, в июне 2025-го, средняя пенсия за выслугу лет в 1,94 раза выше средней пенсии. При том законы, по которым определяются эти пенсии, не менялись.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го до августа 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. При этом с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, сведения о которых содержатся в данных кадрового портала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!