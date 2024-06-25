Украинцам пересчитают налоги: сколько придется платить

В Украине готовят повышение основных налоговых ставок. Речь идет о повышении НДС и НДФЛ. Оно может произойти уже в июле.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Чтобы закрыть дыру в 400 млрд грн, необходимо повысить основные налоги. Решение должно заработать уже в этом году, и оно будет касаться абсолютно всех украинцев.

Так, военный сбор должен увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен в качестве дополнения указанного налога. Такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн.

В правительстве планируют повысить и налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%. "Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве. Это дополнительно до 120 млрд грн.

Увеличение ставки НДС на один процентный пункт приводит к дополнительным поступлениям в бюджет в размере 40 млрд грн. Два указанных налога дадут более 200 млрд грн. Возможны дополнительные поступления и в случае экономического бронирования.

Если его максимально упростить и позволить участвовать ФЛП, результат может составить около 400 млрд грн. Это позволило бы покрыть дефицит бюджета. Однако вместе с тем есть еще одна проблема: напряжение в обществе. Далеко не все поддерживают введение экономического бронирования, политического решения на этот счет пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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