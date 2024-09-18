Украинцам пересчитают налоги на старые квартиры и дома: как изменятся суммы

В Украине планируют изменить налоги на недвижимость. Сейчас за каждый "лишний" квадрат нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты, а по новым правилам могут считать исходя из стоимости жилья. Соответствующие изменения предусмотрены Национальной стратегией доходов.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. До большой войны местные бюджеты на 8,7% формировались за счет налогов на квартиры и дома, площадь которых превышает нормативную. Речь идет о квартирах от 60 квадратов и домах от 120 квадратов.

Действующая система начисления налогов вызывает множество вопросов. При этом не учитывается ни стоимость жилья, ни месторасположение. К примеру, дом в центре столицы площадью 200 квадратов может стоить сотни тысяч долларов. А такой же площади здание в Павлограде Днепропетровской области может стоить сотни тысяч гривен. Разница в ценах – в десятки раз. Однако налог может быть начислен одинаковый.

Согласно стратегии, налог должен быть реформирован. Будут учитывать оценочную стоимость. "Однако для введения новой модели налогообложения на сегодняшний день есть ряд сдерживающих факторов. Так, сейчас: не сформирован в полном объеме Государственный реестр прав на недвижимое имущество; отсутствует институт оценки недвижимого имущества; отсутствует орган, на который возложены функции по проведению оценки объектов недвижимости для целей налогообложения", – говорится в стратегии.

В планах предусмотрено, что в течение 2024-2025 годов утвердят акт, определяющий правовые основы и механизм осуществления оценки имущества. В течение 2026-2027 годов: осуществление оценки объектов недвижимости, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В течение 2027 года: наполнение информационной базы относительно оценочной стоимости. В течение 2027-2028 годов: разработка модели налогообложения объектов недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой – 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 – 11. В первую очередь это говорит о высоком спросе. Август-сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того, в этом году обучение в школах и университетах офлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!