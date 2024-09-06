В Киеве кардинально изменилась ситуация с арендой квартир: спрос вырос, а цены пересчитали

В Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой – 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 – 11. В первую очередь это говорит о высоком спросе. Август-сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того, в этом году обучение в школах и университетах офлайн. П

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"Но цены на квартиры не взлетели, как это обычно бывает, но продолжают умеренно расти", – отмечают аналитики ЛУН. На рынок аренды в том числе влияет контакт войны: ракетные атаки, отключение света, все наблюдающие этим летом.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе в Киеве в объявлениях 15 000 грн., тогда как реально сдаются в среднем за 13 000 грн. Двухкомнатная в объявлениях – 19 900 грн, а реально сдаются за 17 000 грн.

Относительно Львова, цены на аренду в городе дороже столицы, а вот сдаются квартиры вдвое медленнее – в среднем за 15 дней. Этот показатель особо не меняется в последние полгода, однако в январе 2024 года квартиру в среднем сдавали за 21 день.

В то же время, можно увидеть, что цены на аренду во Львове не растут, а остаются стабильными. Вместе с большим временем экспозиции квартиры на рынке, это может свидетельствовать о том, что дороже, чем сейчас арендаторы, снимать не готовы.

Стоимость однокомнатной квартиры в объявлении в августе составила 16 000 грн., тогда как реально сдаются квартиры в среднем на 14 000. Двухкомнатные 19 000 грн и 18 000 грн соответственно.

В Одессе квартиры сдаются быстрее, чем во Львове, в среднем за 9 дней. И это почти вдвое быстрее месяца назад. В июле квартиры сдавались через 16 дней.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе сравнительно невысокая – 7000 грн в объявлении и реально сдается в среднем за 6500 грн. Двухкомнатная – 8 000 грн, в то время как реально сдается за 7 250 грн. Стоит отметить, что разница между средней стоимостью в объявлении и реально сданными квартирами – значит, скорее всего, более дешевые квартиры разбирают быстрее и чаще, их остается меньше на рынке, и поэтому в объявлении всегда немного больше стоимость, поэтому при выборе квартиры важно ориентироваться на оба этих показателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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