Украинцам пересчитали зарплаты: как изменили размер минималки

С начала 2024 года в Украине увеличился ряд соцстандартов. В частности, выросла минимальная зарплата – с 6700 грн до 7100 грн. Т.е. на 400 грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что также увеличились:

прожиточный минимум, к которому привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д.

минимальная пенсия – с 2093 до 2361 грн.

В планах, отметил премьер, провести индексацию пенсий. Ожидается, что это состоится с 1 марта.

В частности, рассказывал он ранее, будет внедрен механизм "пенсионных баллов", количество которых будет рассчитываться, исходя не из фактической суммы зарплаты, которую получал пенсионер, а из ее соответствия среднему окладу по Украине. Ожидается, что это поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров.

"В прошлом году государство демонстрировало примерное выполнение социальных обязательств. В этом году это будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будут выплачиваться вовремя", – уверил он.

Ранее же Шмыгаль уже выступал с уверениями, что пенсии и зарплаты учителей и врачей будут выплачиваться вовремя. А индексация пенсий, как и запланировано, пройдет в марте.

Тогда его слова, видимо, стали реакцией на недавние заявления министров соцполитики и экономики Оксаны Жолнович и Юлии Свириденко. Они отмечали, что в случае отсутствия международной финансовой помощи от западных партнеров:

индексация пенсий может не произойти;

выплаты зарплат, в частности учителям, могут задерживаться.

"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи. – Ред.), говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – сказала Жолнович.

Свириденко же отметила: приоритетом для Украины станет оборона и обслуживание долга. А это означает, что если иностранная помощь не поступит, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для:

500 тыс. государственных служащих;

1,4 млн учителей;

а также пенсии 10 млн получателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерены сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне. Однако есть и те, кто готовится к изменениям, и у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых.

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