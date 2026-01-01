Украинцам пересчитали пенсии с 1 января: кто и сколько будет получать, озвучены точные суммы

Украинцам с 1 января пересчитали пенсии. Однако это касается лишь части выплат: перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума и затронет лишь четыре категории пенсионеров.

Как говорится в материале OBOZ.UA, прожиточный минимум для пенсионера с 1 января 2026-го повысили с 2361 до 2595 грн. Вместе с тем пенсии вырастут для трех категорий украинцев на заслуженном отдыхе:

украинцев с минимальными пенсиями;

украинцев с максимальными пенсиями;

украинцев, которые имеют привязанные к прожиточному минимуму доплаты (например, за сверхурочный стаж);

украинцев, пенсия которых "привязана" к минимальной зарплате.

Итак, минимальная пенсия в декабре 2025-го составила 2361 грн. Тогда как с 1 января 2026-го минимальная пенсия выросла до 2595 грн. Это недостаточный размер прожиточного минимума для пенсионера. Дело в том, что по расчетам Минсоца по состоянию на сентябрь 2025-го для удовлетворения базовых потребностей пенсионерам необходимо 6720 грн в месяц. Все пенсионеры, которые получают меньше, находятся за чертой бедности.

Максимальная пенсия выросла с 23 610 грн в декабре 2025-го до 25 950 грн в январе 2026-го. По закону украинцы не могут получать больше десяти прожиточных минимумов. На самом деле десятки тысяч пенсионеров получают больше: они обратились в суд и в суде ограничения их пенсий отменили. Однако, для большинства все же действует общее правило. Именно для пенсионеров с максимальными пенсиями ожидается наиболее значительное повышение.

Максимальный размер доплаты за 1 год сверхурочного стажа в 2025-м составлял 23,61 гривны, а в 2026-м будет составлять 25,95 грн. Доплата платится в случае, если у мужчин есть более 35 лет стажа, а у женщин – от 30 лет.

Также вырастут пенсии тех, у кого выплаты привязаны к минимальной зарплате. Если выполнили норму по стажу (35 лет для женщин и 30 лет для мужчин) и достигли 65-летия, пенсия должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. В декабре минималка составляла 8000 тыс. грн, а с 1 января – 8647 грн. Соответственно минимальный размер пенсии для описанной выше категории возрастет с 3200 до 3 458,8 грн.

Как заработать на высокую пенсию

Главное – получать официальную зарплату. Но если у вас она низкая, то рассчитывать на значительный размер пенсии не стоит. На самом деле Пенсионный фонд принимает во внимание не размер зарплаты, а размер ЕСВ, уплаченный с зарплаты. Самостоятельно повысить зарплату нанятые сотрудники не могут, однако у любого есть возможность через портал ПФУ увеличить размер уплаченного ЕСВ.

Это поможет в будущем увеличить размер пенсии. Кроме того, может помочь компенсировать "дыры" в стаже. Адвокат "Сети права" Андрей Дзись советует: постоянная "доплата" ЕСВ дает лучший результат, чем разовый "рывок". "Важная ремарка: повышение ЕСВ имеет смысл, когда оно подкреплено реальной базой (официальным доходом/зарплатой) и уплачивается не эпизодически, а в горизонте лет", – пояснил он.

Есть еще несколько способов увеличить свою пенсию. Например, оптимизация зарплаты (процедура исключения из расчета пенсии периодов с самыми низкими доходами). Это поможет, если:

были длительные периоды низкой официальной зарплаты,

"провалы" в доходе (неполная занятость, простои),

единоразово высокие заработки, которые "размываются" долгими низкими периодами.

В то же время ПФУ часть перерасчетов делает автоматически (например, для работающих пенсионеров при наличии достаточного дополнительного стажа и условий). Однако зарплатные нюансы не всегда "подтягиваются" без участия человека, ибо:

могут отсутствовать/ошибочные данные от работодателя в реестре;

может понадобиться подтверждение справок (особенно за старые периоды);

иногда целесообразность учета заработка после назначения пенсии требует оценки (ПФУ сам отмечает, что может учитываться заработок после назначения/перерасчета "если целесообразно").

"Я бы советовал привлекать юриста, если есть хотя бы один из этих "маркеров": сумма в калькуляторе/в кабинете и сумма в решении ПФУ существенно отличаются, а объяснения "не сходятся", есть неучтенные периоды стажа, сомнительные записи в трудовой, отсутствуют данные в реестре, работа у нескольких работодателей, изменения фамилии и тому подобное. Нужно учесть заработок до 2000 года или есть вопросы по подтверждению справок первичными документами (это частая зона споров). ПФУ отказал в перерасчете/назначении или ответ формальный – тогда юрист готовит запросы, жалобу, а при необходимости – иск, чтобы заставить орган действовать в рамках закона", – объясняет адвокат "Сети права".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма маловата, у каждого работающего есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

