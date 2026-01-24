Украинцам пересчитали пенсии: какой теперь размер выплаты

Средняя пенсия с января 2025-го по январь 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%. Этобольше, чем уровень инфляции за прошлый год (8%). Однако даже такой рост не может спасти покупательную способность пенсии.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дело в том, что продукты (а это основная статья расходов пенсионеров) дорожают значительно быстрее, чем растет общая инфляция.

Например, пшеничный хлеб из муки высшего сорта за год подорожал с 41,04 до 49,5 грн/кг (данные Госстата). Это рост на 20,6%. Если со средней пенсией в 5 789,05 грн в январе 2025-го можно было купить 141 кг муки, то в январе 2026-го – уже 132,2 кг.

То есть в пересчете на муку покупательная способность пенсионера со средней выплатой за год снизилась на 6,6%.

Также следует учитывать, что на самом деле львиная доля пенсионеров не получает хотя бы 6,5 тыс. грн. Так, согласно данным ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, пенсию до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от общего количества пенсионеров. По предварительным расчетам более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего.

Есть еще одна особенность в расчетах. Средняя пенсия по возрасту в Украине по состоянию на январь 2026-го составляет 6189,89 грн. Общая средняя пенсия также учитывает и пожизненное денежное содержание судей (а это в среднем 112 388 грн в месяц), и пенсию за выслугу лет (это, в том числе, силовики) – в среднем 12 842 грн. Если же считать только тех украинцев, которые не имели специального статуса и достигли пенсионного возраста, окажется, что ситуация еще хуже.

Кстати, и 6,5 тыс. (общая средняя пенсия), и 6,1 тыс. грн (средняя пенсия тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам) – значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера (он колеблется около 8 тыс. грн).

