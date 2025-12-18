Украинцам перепишут важные выплаты: размер помощи привяжут к минимальной зарплате

В Украине сделан шаг к систематической поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Помощь планируют привязать к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму, с выплатами до 100% минимальной зарплаты в зависимости от группы инвалидности. Также предусматриваются помощь на уход без требования увольняться с работы, комплекс социальных и медицинских услуг и полная цифровизация оформления поддержки.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа")."" В Верховной Раде сделан важный шаг для семей, воспитывающих детей с инвалидностью: мой законопроект поддержан в первом чтении", – говорится в сообщении.

Одно из ключевых изменений касается финансовой поддержки. Законопроект предлагает отказаться от расчетов на основе прожиточного минимума и привязать помощь к минимальной заработной плате, которая является более реалистичным экономическим показателем. Предполагается, что размер выплат будет составлять:

100% минимальной зарплаты – для детей с инвалидностью;

100% – для лиц с инвалидностью с детства I группы;

70% – для лиц с инвалидностью с детства II группы;

30% – для лиц с инвалидностью с детства III группы.

Еще одна новация – это отмена требования увольняться с работы для получения пособия по уходу. Семьи смогут получать государственную поддержку независимо от того, работают ли родители или опекуны. Гетманцев отмечает, что это решение призвано устранить парадоксальную ситуацию, когда семьи фактически заставляли выбирать между доходом и уходом за ребенком.

Законопроект делает акцент не только на денежных выплатах, но и на развитии системы социальных услуг. Речь идет о:

раннем вмешательстве для детей;

инклюзивное сопровождение в учебных заведениях;

услугах развития ребенка;

программе "передышки для родителей", которая позволяет временно передать уход специалистам и предотвратить эмоциональное выгорание.

Документ также предусматривает большую свободу в выборе способа получения помощи. Семьи смогут самостоятельно выбирать, как именно получать выплаты, наличными, безналичным переводом или через специальную социальную карту.

Отдельный блок изменений касается цифровизации. Все ключевые процедуры – подачи заявлений, оформления выводов, обмен документами – планируют перевести в онлайн-формат. Отмечается, что должно избавить семьи от необходимости стоять в очередях и проходить сложные бюрократические процедуры.

Для детей с инвалидностью законопроект закрепляет гарантированный доступ к медицинским изделиям в рамках программы реимбурсации. Необходимые средства можно будет получить без сложных согласований и длительного сбора справок. Также закреплена новая норма, право человека с инвалидностью самостоятельно распоряжаться своей помощью даже в случае пребывания в учреждении ухода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские инвалиды (в том числе ветераны и ветеранки), которые имеют автомобили, вскоре смогут получить от государства компенсацию расходов на их переоборудование. Соответствующее постановление, утверждающее механизм выплат, уже принято правительством. А сама программа заработает в следующем году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!