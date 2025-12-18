Люди с инвалидностью могут получить за переоборудование авто до 50 тысяч грн: как подать заявку

Украинские инвалиды (в том числе ветераны и ветеранки), которые имеют автомобили, вскоре смогут получить от государства компенсацию расходов на их переоборудование. Соответствующее постановление, утверждающее механизм выплат, уже принято правительством. А сама программа заработает в следующем году.

Об этом сообщает премьер-министр страны Юлия Свириденко. Она назвала это "важным решением для обеспечения мобильности".

По словам главы правительства, компенсация распространяется на любое авто, которое есть в собственности человека, "независимо от того, новое оно или подержанное".

Как это будет работать

Человек переоборудует авто, вносит отметку в водительское удостоверение, регистрирует изменения и подтверждает расходы документами.

вносит и документами. Заявка на компенсацию подается в территориальное отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Это можно сделать лично или на портале госуслуг "Дія".

"Решение о выплате принимается за 3 рабочих дня, а средства будут зачислены в течение 10 рабочих дней после поступления на счета Фонда. Сумма выплаты будет соответствовать фактическим затратам до 50 тысяч гривен", – сообщила премьер страны и добавила, что на следующий год предусмотрено финансирование этой программы в размере около 30 млн грн.

Юлия Свириденко также сообщила, что ранее такое решение было принято отдельно для ветеранов.

Протезы для людей

Отдельно в правительстве ввели механизм, повышающий доступность протезов и ортезов для детей и взрослых, пострадавших от российской агрессии. В частности, увеличены объемы государственной компенсации стоимости – установлена двукратная предельная стоимость для протезов и ортезов.

Впервые предусмотрен доступ к протезам верхних конечностей с внешним источником энергии (бионических/миоэлектрических – ранее по правительственным программам дети ими не обеспечивались).

Урегулирована регулярная замена куксоприемников – до 3– 5 раз в год из-за быстрого роста ребенка.

"Детей также будут обеспечивать двумя видами многофункциональных колесных кресел в зависимости от потребностей", – добавила глава правительства.

Юлия Свириденко отметила, что сам алгоритм получения изделия или компенсации не изменен. Подать заявление можно в бумажной форме через ЦПАУ или онлайн "вместе со всеми необходимыми документами". Далее обращение рассматривает территориальное отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Решение будет приниматься в течение трех рабочих дней, после чего Фонд будет формировать направление и выплачивать компенсацию.

Получив подтверждение от Фонда, родители или законные представители могут обратиться к выбранному производителю, чтобы получить или заказать изделие. А замена куксоприемника будет администрироваться через заявку на ремонт, которую также нужно подать в территориальное отделение Фонда.

Что предшествовало

Известно, что с 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине предлагают усилить государственную поддержку людей с инвалидностью, создав полноценную систему поддержки их и их семей. Кроме того, это позволит увеличить выплаты до 2400-8000 грн, в зависимости от группы инвалидности.

