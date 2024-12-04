Украинцам переписали правила получения компенсации за уничтоженное имущество: кто будет иметь приоритетное право

В Украине поддержали законопроект, определяющий механизм компенсации за уничтоженное имущество для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Приоритет получат пенсионеры, многодетные семьи и лица, воспитывающие детей самостоятельно или имеющие на содержании тяжелобольных детей.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Законопроект №11028 в целом поддержали 288 народных депутатов, и он стремится обеспечить справедливое распределение компенсаций с учетом социальной уязвимости различных категорий населения. Основные положения законопроекта:

приоритетные категории ВПЛ: на законодательном уровне определены группы лиц, имеющих первоочередное право на получение компенсации. К ним относятся:

на законодательном уровне определены группы лиц, имеющих первоочередное право на получение компенсации. К ним относятся: лица, достигшие пенсионного возраста;

родители или опекуны, имеющие на иждивении ребенка до шести лет;

один из родителей, самостоятельно воспитывающий ребенка до 14 лет.

расширение перечня: ко второму чтению планируется включение дополнительных категорий, которые получат право на компенсацию:

лица, имеющие на иждивении двух и более детей;

одинокие матери или родители, воспитывающие малолетнего ребенка;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

усыновители, опекуны, попечители, патронатные воспитатели, приемные родители или родители-воспитатели, имеющие на содержании детей младше шести лет;

лица, имеющие содержание ребенка с тяжелыми заболеваниями.

целевая помощь: закон предусматривает компенсации исключительно за уничтоженное недвижимое имущество. Речь идет о жилых домах, квартирах и другой недвижимости, которая была повреждена или уничтожена в результате боевых действий, террористических актов или других действий, связанных с войной.

Для получения компенсации ВПЛ должны подать заявление в уполномоченные органы с указанием данных об уничтоженном имуществе и документов, подтверждающих право собственности. Процесс предполагает следующие этапы:

сбор и подача заявок от пострадавших лиц;

проверка документов и оценка убытков;

назначение компенсации в соответствии с очередностью и категорией.

Закон также предусматривает приоритет для социально уязвимых слоев населения, чтобы помощь была оказана тем, кто в ней больше всего нуждается. Законопроект еще требует доработки до второго чтения, чтобы учесть дополнительные предложения. Ожидается, что окончательный текст документа будет принят в ближайшее время, после чего начнется практическая реализация компенсационной программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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