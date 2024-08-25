Украинцам отказывают в регистрации статуса безработного: кому именно и какие причины

Получить статус безработного в Украине можно только при наличии полного пакета документов и соблюдения установленных условий, таких, как отсутствие занятости и подписание индивидуального плана трудоустройства. В случае отказа в регистрации человек может повторно подать заявление через семь дней или после выполнения необходимых требований.

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Об этом идет речь на сайте Киевского городского центра занятости. Получить статус безработного в Украине – важный шаг для тех, кто лишился работы и ищет новые возможности для трудоустройства.

Однако не все, кто обращается в центр занятости, могут автоматически рассчитывать на этот статус. Есть несколько причин, по которым человеку могут отказать в регистрации или восстановлении статуса безработного. Основные причины отказа:

отсутствие необходимых документов;

Для регистрации в центре занятости необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН), трудовую книжку или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости, а также документ об образовании. Отсутствие какого-либо из этих документов на момент принятия решения может стать причиной отказа.

невозврат средств;

Если лицу ранее начислялась материальная помощь как безработному, но она не вернула средства за предварительную регистрацию (например, через судебное решение или другие основания), центр занятости вправе отказать в новой регистрации до погашения задолженности.

занятость или обучение;

Если лицо уже трудоустроено, даже на временной основе, или выполняет определенные виды деятельности, оно не имеет права на статус безработного. Исключение составляют некие категории занятости, связанные, к примеру, с организацией выборов либо исполнением обязанностей присяжного. Также студенты, которые учатся по дневной форме в учебных заведениях, не могут получить статус безработного.

отказ от подписания индивидуального плана трудоустройства;

Центры занятости разрабатывают индивидуальные планы трудоустройства для каждого безработного, что предполагает активный поиск работы. Отказ от подписания этого плана автоматически означает отказ в предоставлении статуса безработного.

отказ от предложений работы.

Если безработный дважды отказывается от предложений подходящей работы, предоставленных центром занятости, ему могут отказать в дальнейшей регистрации.

Процедура повторного обращения

Если центр занятости отказывает в предоставлении статуса безработного, человек вправе подать повторное заявление. Однако это возможно не раньше чем через семь дней после получения решения. В случае прекращения предварительной регистрации по другим причинам, перерегистрация разрешается через 30 дней, а в случае необходимости возврата средств – только после их погашения и не ранее чем через 90 дней.

Центры занятости имеют право тщательно проверять все предоставленные документы и информацию, в частности, обращаясь в реестры и базы данных. Важно, чтобы все документы были оформлены должным образом, ведь даже незначительное несоответствие может стать основанием для отказа.

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