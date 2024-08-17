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Ситуация на рынке труда изменилась: кому легче и сложнее всего найти работу

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
1,3 т.
Что происходит на рынке труда

В Украине за последний месяц изменился список специальностей с наибольшей и наименьшей конкуренцией. Так, трудно найти работу в сфере СМИ, издательство и полиграфии, в то же время наименьшая конкуренция в сфере охраны и безопасности.

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Об этом идет речь в результатах исследования Work.ua. Из пятерки лидеров среди специальностей с наибольшей конкуренцией за рабочее место выпала категория "Топменеджмент, руководство высшего звена", ее место занял маркетинг:

  • СМИ, издательство, полиграфия;
  • IT, компьютеры, Интернет;
  • Дизайн, творчество;
  • Культура, музыка, шоу-бизнес;
  • Маркетинг, реклама, PR.

Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству отдаленных должностей, на которые соискатели отзываются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, вебдизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:

  • Охрана, безопасность;
  • Рабочие специальности; производство;
  • Транспорт, автобизнес;
  • строительство, архитектура;
  • Медицина, фармацевтика.

Уже около года рынок труда в Украине находится в состоянии дефицита кадров. Соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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