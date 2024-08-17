Ситуация на рынке труда изменилась: кому легче и сложнее всего найти работу
В Украине за последний месяц изменился список специальностей с наибольшей и наименьшей конкуренцией. Так, трудно найти работу в сфере СМИ, издательство и полиграфии, в то же время наименьшая конкуренция в сфере охраны и безопасности.
Об этом идет речь в результатах исследования Work.ua. Из пятерки лидеров среди специальностей с наибольшей конкуренцией за рабочее место выпала категория "Топменеджмент, руководство высшего звена", ее место занял маркетинг:
- СМИ, издательство, полиграфия;
- IT, компьютеры, Интернет;
- Дизайн, творчество;
- Культура, музыка, шоу-бизнес;
- Маркетинг, реклама, PR.
Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству отдаленных должностей, на которые соискатели отзываются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, вебдизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.
Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:
- Охрана, безопасность;
- Рабочие специальности; производство;
- Транспорт, автобизнес;
- строительство, архитектура;
- Медицина, фармацевтика.
Уже около года рынок труда в Украине находится в состоянии дефицита кадров. Соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.
Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!