Ситуация на рынке труда изменилась: кому легче и сложнее всего найти работу

В Украине за последний месяц изменился список специальностей с наибольшей и наименьшей конкуренцией. Так, трудно найти работу в сфере СМИ, издательство и полиграфии, в то же время наименьшая конкуренция в сфере охраны и безопасности.

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Об этом идет речь в результатах исследования Work.ua. Из пятерки лидеров среди специальностей с наибольшей конкуренцией за рабочее место выпала категория "Топменеджмент, руководство высшего звена", ее место занял маркетинг:

СМИ, издательство, полиграфия;

IT, компьютеры, Интернет;

Дизайн, творчество;

Культура, музыка, шоу-бизнес;

Маркетинг, реклама, PR.

Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству отдаленных должностей, на которые соискатели отзываются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, вебдизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:

Охрана, безопасность;

Рабочие специальности; производство;

Транспорт, автобизнес;

строительство, архитектура;

Медицина, фармацевтика.

Уже около года рынок труда в Украине находится в состоянии дефицита кадров. Соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.

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