Программу єВідновлення заметно расширили: какие услуги теперь получат владельцы разрушенного жилья

В Украине расширили доступ бизнеса к программе єВідновлення. Это означает, что принять участие в восстановлении жилья за средства программы сможет еще больше бизнесов, а у украинцев появится больше возможностей потратить государственную помощь на ремонт квартир и домов. К примеру, теперь люди смогут купить не только стройматериалы, но и мебель, а также заказывать работы у подрядчиков узкого профиля.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. На старте программы было доступно участие бизнеса лишь три МСС-кода предприятий:

1520: генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство;

5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;

5231: магазины стекла, краски и обоев.

Теперь к перечню добавили сразу 11 кодов (в общей сложности стало 14 кодов). Добавлены такие виды бизнеса:

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1711: генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731: подрядчики по электрике;

1740: изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой и кафелем;

1750: подрядчики плотнических работ;

1761: кровельные работы, внешняя обшивка стен, обработка листового металла;

1771: подрядчики бетонных работ;

5074: оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198: лакокрасочная продукция и сопутствующие товары;

5200: товары для дома;

5713: покрытия для пола;

8911: архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

К программе может присоединяться как малый, так и крупный бизнес, напомнили в министерстве. Для этого нужно подать заявление на портале єВідновлення .

Напомним, получателям денежных компенсаций по программе єВідновлення присылают определенную сумму на специальную банковскую карточку. Тратить деньги с нее можно только на товары и услуги компаний, которые являются участниками программы. Снять наличку или перевести средства на другую карту нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также могут получить компенсацию за жилье, полностью разрушенное войной. Подавать заявление можно в течение действия военного положения и 1 года со дня его прекращения.

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