Украинцам раздают ваучеры на ремонт жилья: кто получит и на что можно потратить

Украинцы из прифронтовых областей могут получить ваучеры на ремонт жилья. Это поможет им оперативно восстановить дома и квартиры, поврежденные в результате российских обстрелов. На ваучеры можно закупать строительные материалы.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Программа по ваучерной помощи для неотложного ремонта недвижимости проводится Международной организацией по миграции при поддержке Европейского Союза.

Условия программы

Получить ваучер на покупку строительных материалов могут жители шести регионов: Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Ваучер можно использовать при покупке:

OSB-плит ;

; пено-изоляционных материалов ;

; ручного неэлектрического инструмента (ножей, пил, молотков и т.п.);

(ножей, пил, молотков и т.п.); пленки, тентов, брезента и т.п.;

и т.п.; для оплаты доставки материалов.

Чтобы получить помощь, нужно зафиксировать факт повреждения жилья и обратиться в органы местной власти. Если заявка будет одобрена, податчик получит SMS-сообщение с подробностями программы и инструкцией по использованию ваучера.

Программа продолжается до августа 2024 года. Ее цель: оперативная помощь людям, чьи дома пострадали от атак.

Более подробную информацию о программе можно узнать по бесплатному номеру горячей линии МОМ: 0 800 215 015. Звонки принимают по будням с 09:00 до 17:00.

Кроме такой помощи, в Украине действует программа єВідновлення, позволяющая украинцам получить компенсацию за квартиры и дома, разрушенные в результате обстрелов. Кроме того, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о выплате компенсаций за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотни украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе есть Восстановление. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилья в Государственный реестр прав.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!