Украинцам объяснили, как защитить сбережения от инфляции: во что вложить деньги

На фоне инфляции в Украине многие граждане рассматривают пути, чтобы защитить свои сбережения в национальной валюте от обесценивания. Одним из эффективных механизмов являются гривневые депозиты и облигации правительства (ОВГЗ).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Главный аргумент финрегулятора – ставки по вложениям опережают показатели инфляции.

Преимущества депозитов и ОВГЗ

В НБУ отмечают, что украинцы активно вкладывают средства в гривневые депозиты и ОВГЗ. Об этом свидетельствует рост объемов таких сбережений в течение последних месяцев.

Такие инструменты позволяют сохранить покупательную способность денег, поскольку:

ставки по срочным депозитам (в зависимости от срока) – от 10% до 15% годовых (7,7% – 11,6% после налогообложения;

ставки по ОВГЗ – от 13% до 17% (доход не облагается налогом).

прогнозируемая инфляция на конец 2026 года – 7,5%.

"Для НБУ важно сохранять привлекательность гривневых инструментов. Ведь доверие граждан к гривне уменьшает их интерес к покупке валюты, что снижает давление на курс, экономит валютные резервы и способствует дальнейшему снижению инфляции. Чтобы поддержать интерес к гривневым сбережениям и одновременно держать инфляцию под контролем, НБУ снижает учетную ставку постепенно", – отметили в Нацбанке.

Девальвация помогает? Есть ли преимущества у роста курса доллара

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова утверждает, что девальвация гривны способствует внутреннему спросу на товары на отечественных производителей. Это будет способствовать построению более устойчивой и более стабильной экономики в Украине.

"Украинская экономика прежде всего руководствуется стабильным внутренним потреблением. Девальвация валюты, которая началась в прошлом году, на самом деле помогает направить этот спрос больше на отечественных производителей, и с ростом расходов из-за дефицита электроэнергии именно так работает иммунный ответ", – объяснила она.

Также по словам чиновницы, финансовая система Украины сейчас является более прозрачной, чем была до войны. К тому же, несмотря на войну, банковская система является ликвидной, международное финансовое сотрудничество расширяется.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года государственный долг Украины вырос до $215 млрд, из которых более 75% приходится на внешние обязательства, а месячное увеличение составило $1,67 млрд. Однако, нюанс в том, что большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,51%), а их обслуживание частично планируют осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, а не из бюджета граждан.

